Castilla-La Mancha registra 18 incidencias leves debido al eclipse solar, una de ellas en Toledo

A las 23:00 horas de ayer 12 de agosto, el Gobierno de Castilla-La Mancha desactivó el Plan Territorial de Emergencia de la región (PLATECAM) activado ese mismo día a las 10:00 horas en Fase de Alerta -Situación Operativa 0- debido al eclipse solar, registrando 18 incidencias en toda la comunidad, una de ellas en la provincia de Toledo.

El Plan coordinado por la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha contabilizado 12 incidencias en la provincia de Guadalajara, 4 en Cuenca y en Toledo y Albacete un incidente en cada una de ellas, relacionadas principalmente con mareos o malestar general, debido al intenso calor, o consultas por haber visionado el eclipse sin protección, según informan desde el Ejecutivo Regional.

El fenómeno astronómico tuvo lugar entre las 19:30 y las 21:00 horas. A las 23:00 horas, la dirección del PLATECAM decretó la desactivación de este Plan vista la evolución favorable y valorada la situación tras la finalización del eclipse solar.

La concentración masiva de personas se esperaba en Cuenca y Guadalajara

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, se habían previsto distintas actuaciones, coordinadas a través de la activación del PLATECAM, destinadas a garantizar la seguridad y protección de todos los ciudadanos que se desplazaron a los puntos de observación del eclipse, en las provincias de Cuenca y Guadalajara.

Una imagen de la Luna tapando el Sol durante el eclipse en España. / José Luis Roca

Como se había informado durante estos días, la mitad norte de la provincia de Cuenca y toda la de Guadalajara eran dos de las zonas de España donde la visibilidad del eclipse sería total, por lo que se esperaba una concentración masiva de personas en ambas provincias. Aunque la ocultación del sol no fue total en Toledo, también se vivió con expectación en distintos puntos de la provincia.

Emergencias 112 informó a los Ayuntamientos y se envió un ES-ALERT

Ante la activación del PLATECAM en fase de alerta, desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 se procedió a informar a los ayuntamientos y grupos de intervención concernidos, para que pudieran establecer las medidas de prevención, seguimiento y respuesta que estimasen oportunas ante esta situación.

También, en la mañana de ayer, se envió un mensaje ES-ALERT a la población de la Comunidad Autónoma dando traslado de una serie de consejos y recomendaciones para un correcto y adecuado comportamiento en esta jornada de observación del eclipse, y en aras del beneficio del conjunto de la ciudadanía.