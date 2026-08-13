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Arrancan las Ferias y Fiestas de Toledo 2026: Loquillo, el gran protagonista del día

El recinto ferial de La Peraleda será el epicentro de las celebraciones de Toledo, que incluyen música, actividades populares y un Mercado Medieval

Loquillo, en una imagen promocional.

Loquillo, en una imagen promocional. / JAUME DE LAIGUANA

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María Saiz

María Saiz

Toledo da este jueves 13 de agosto el pistoletazo de salida a sus Ferias y Fiestas 2026. La ciudad se prepara para siete días de celebraciones en los que la música, las actividades populares y la tradición volverán a ocupar distintos espacios de la capital. El arranque de las fiestas se concentrará con la apertura del recinto ferial de La Peraleda como principal punto de encuentro y tendrá a Loquillo como gran protagonista.

Las fiestas comenzarán esta tarde, a las 20:00 horas, cuando abrirán sus puertas los puestos y las atracciones instaladas en el Recinto Ferial de La Peraleda. Será el momento en el que este espacio empiece a recibir a vecinos y visitantes coincidiendo con el inicio de las celebraciones.

La Peraleda se convierte así en el centro de la primera jornada de las Ferias y Fiestas de Toledo. Desde la tarde-noche, los asistentes podrán acercarse al recinto para disfrutar de los puestos y de las distintas atracciones que forman parte de la programación festiva.

El Recinto Ferial de La Peraleda será el epicentro de las Ferias y Fiestas

El Recinto Ferial de La Peraleda será el epicentro de las Ferias y Fiestas / Ayuntamiento de Toledo

Loquillo abrirá los conciertos de las Ferias y Fiestas

Pero si hay un nombre propio en este primer día es el de Loquillo. El cantante será el encargado de protagonizar el concierto de la jornada, acompañado por Alejo como artista invitado. La actuación está prevista a las 22:00 horas en el Recinto Ferial de La Peraleda.

El concierto será, además, una de las citas de pago de estas fiestas. Las entradas tienen un precio de 40 euros, a los que se suman 3 euros en concepto de gastos de gestión. El Ayuntamiento había adelantado que la actuación de Loquillo sería la única de pago dentro de la programación musical anunciada, mientras que el resto de conciertos previstos serán gratuitos.

El Ayuntamiento de Toledo ha señalado que la programación de este año busca combinar artistas consolidados con talento emergente y músicos toledanos. En el avance presentado por el Consistorio, Loquillo aparece como uno de los grandes nombres de las fiestas junto a otras actuaciones previstas para las siguientes jornadas. A él se sumarán otros nombres como Leire Martínez o el toledano Pole.

Además, a partir de hoy - y hasta el próximo domingo 16 de agosto- habrá un Mercado Medieval en el Paseo de Recaredo. Durante estos días, desde las 19:00 hasta las 01:00 horas, este espacio ofrecerá un ambiente tematizado donde además se exhibirán artículos artesanos.

Noticias relacionadas y más

El presupuesto total destinado a las Ferias y Fiestas de agosto 2026 asciende a 334.752,46 euros, una cantidad superior a la del año pasado. Un incremento que se ha destinado principalmente a mejorar la producción de los espectáculos y reforzar la calidad y el nivel de los artistas incluidos en la programación.  

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