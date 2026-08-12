Toledo da un nuevo impulso a los Premios Princesa Galiana para convertirlo en un referente literario para la mujer

Los Premios Princesa Galiana afrontan una nueva etapa con el objetivo de recuperar el prestigio del galardón y ampliar su recorrido más allá de Toledo. El Ayuntamiento ha presentado la XXIII edición de estos premios, que incorpora cambios en su funcionamiento para reforzar su calidad literaria, profesionalizar el proceso de selección y conseguir que las obras ganadoras tengan una mayor difusión.

La nueva convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 20 de octubre y busca atraer no solo a escritoras toledanas, sino de cualquier punto del ámbito hispanohablante. La intención muncipal es que el premio se consolide como una referencia cultural vincualada a la igualdad y a la promoción de la mujer.

La concejala de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas, ha explicado que durante el último año y medio se ha trabajado en la transformación de las bases y del funcionamiento del galardón. El propósito, según ha señalado, es recuperar “el prestigio y la calidad literaria” de un premio con varias décadas de trayectoria y adaptarlo a los tiempos actuales.

Uno de los principales cambios afecta al jurado. Frente al modelo anterior, compuesto fundamentalmente por representantes de los grupos políticos, el Ayuntamiento ha apostado ahora por un jurado de carácter profesional, aunque se mantiene la presencia del Consejo Local de la Mujer, que históricamente ha formado parte de este órgano.

También se ha incorporado una novedad relacionada con la publicación de las obras. El Ayuntamiento ha licitado un contrato para que una editorial se encargue de la edición profesional de la novela ganadora. .

Una obra ganadora con difusión nacional e internacional

El cambio de filosofía pretende ir más allá de la remuneración económica y la entrega de ejemplares. La nueva fórmula busca que la autora ganadora pueda ver su novela editada profesionalmente y alcanzar una difusión nacional e internacional, además de recibir un porcentaje de las ventas en concepto de regalías.

La representante de la Asociación Provincial de Libreros, Elvira Rivero, ha destacado precisamente la colaboración entre el Ayuntamiento y el sector del libro para hacer posible esta transformación. Según ha explicado, el nuevo planteamiento permitirá realizar un trabajo editorial más completo sobre los manuscritos, que incluirá la corrección ortotipográfica, la edición de estilo y la creación de una identidad física propia para el premio.

La organización también espera que este modelo contribuya a atraer a autores profesionales y aporte un mayor prestigio al galardón. El objetivo municipal es que el Premio Princesa Galiana tenga “una identidad propia y reconocible” y que sus obras puedan llegar a librerías de cualquier punto de España.

La edición de este año tendrá además como protagonista a una escritora toledana. La ganadora del Premio Princesa Galiana 2025 es Isabel María Rubio Aparicio, escritora y responsable de la librería toledana Cascaborra, licenciada en Filología Hispánica y diplomada en Publicidad y Relaciones Públicas.

Su novela, María Teresa de Borbón, recupera la historia de María Teresa de Borbón y Vallabriga, condesa de Chinchón, y su experiencia personal y social en el París de comienzos del siglo XIX. La obra aborda las dificultades que tuvo que afrontar y la separación de su hija en un contexto especialmente complejo para las mujeres.

La propia escritora ha valorado el cambio impulsado por el Ayuntamiento y ha considerado que era necesario “para dotar al galardón de mayor relevancia”. Rubio Aparicio explicó además que trabaja desde 2016 en la historia de María Teresa de Borbón, un personaje que descubrió de manera casual y cuya trayectoria le permitió profundizar en una figura histórica alejada de la imagen tradicional con la que había sido presentada.

La entrega oficial del Premio Princesa Galiana 2025 se celebrará el 25 de noviembre, durante la semana conmemorativa del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.