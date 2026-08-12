La Diputación de Toledo compra la antigua Escuela de Enfermeras de Palomarejos para crear una residencia universitaria

El pasado martes 11 agosto, la Diputación de Toledo ha firmado la compra de la antigua Escuela de Enfermeras del barrio de Palomarejos, en Toledo, un acuerdo llevado a cabo entre la Tesorería General de la Seguridad Social de la provincia y el Consistorio de la capital. Por un valor de 2.048.397 euros, con el objetivo de crear una residencia universitaria para los jóvenes de los municipios toledanos que tienen que desplazarse hasta el Campus de Toledo para cursar sus estudios.

La ratificación de la compraventa ante notario ha estado a cargo de la presidenta de la institución provincial, Concepción Cedillo, y el secretario provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Toledo, Enrique Molina Prados, una acción propuesta anteriormente por el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, quien el pasado mes de noviembre envió una oferta formal para adquirir el edificio. Una compra que la Seguridad Social aceptó.

Esta adquisición supone una actuación enmarcada en el compromiso de la Diputación con la educación y la igualdad de oportunidades, especialmente para los jóvenes. Además, el barrio toledano de Palomarejos permanece sumido en un declive económico y social desde el cierre del Hospital Virgen de la Salud en 2021, centro que proporcionaba gran dinamismo a esta zona de la ciudad. Una situación que la nueva residencia de estudiantes contribuirá a su progresiva revitalización.

La operación se ha realizado por un importe de 2.048.397 euros / Diputación de Toledo

Alrededor de 7.000 estudiantes acuden cada año al Campus de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha para realizar sus estudios, de los cuales se presentaron 300 solicitudes a las residencias universitarias habilitadas en la capital regional. Una cantidad que las 92 plazas de la residencia universitaria de Santa María de la Cabeza no dispone de la capacidad para cubrir.

Según datos de la Diputación, más del 90% de los usuarios de la mencionada residencia proceden de la provincia de Toledo, y más del 70% de Talavera de la Reina y su comarca. "Queremos que ningún joven de nuestros pueblos tenga que renunciar a estudiar en Toledo por no disponer de un alojamiento adecuado y accesible", ha indicado Concepción Cedillo.

Revivir un antiguo edifico para dar servicio público

El edificio que acogerá a la futura residencia de estudiantes está ubicado entre las calles Lisboa, Alicante y Cáceres, en el barrio Palomarejos. Según la referencia catastral que consta en el expediente de adquisición, la propiedad está compuesta por una superficie construida de 4.832 metros cuadrados y una zona ajardinada de 779 metros cuadrados, además de una planta semisótano, planta baja y tres plantas.

La adquisición del inmueble al patrimonio provincial permitirá dar vida a un edificio que en la actualidad está en desuso. Una iniciativa que se suma a las políticas que la Diputación desarrolla para apoyar a los municipios y mejorar las oportunidades de los vecinos de la provincia, con especial atención a la formación educativa de los más jóvenes y la eliminación de las barreras económicas y territoriales que pueden dificultar su acceso a la universidad.