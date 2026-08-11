Observar el eclipse solar del 12 de agosto en Toledo mientras se degusta una caldereta manchega: el evento que une gastronomía y astronomía

Las actividades turísticas, astronómicas y culturales asociadas al eclipse solar del miércoles 12 de agosto abarcan cantidad de propuestas, cada cual más original que la anterior. Están los que ofrecen senderismo astronómico, pernoctar al aire libre en la cumbre de una montaña -actividad conocida como “vivac”- o incluso conciertos y festivales con el Sol ocultándose tras la Luna como telón de fondo. Sin embargo, están los que buscan ir más allá a la hora de ofrecer experiencias alternativas, como es degustar una caldereta manchega durante el eclipse en el Complejo Astronómico de La Hita en la localidad de la Villa de Don Fadrique en la provincia de Toledo.

Y no sería una caldereta cualquiera, sino una elaborada por el reconocido chef Santi Carreras, propietario del restaurante El Labriego en Miguel Esteban. Un especialista culinario que, según indica la Guía Michelín, no dispone de carta de comida ni de vinos en su establecimiento, Carreras acostumbra a elaborar el menú después de escuchar a sus comensales. Pero la cita gastronómica preparada para mañana 12 de agosto mientras se desarrolla el fenómeno celeste del siglo, si tendrá un menú predeterminado para la ocasión.

Una iniciativa también impulsada por la Fundación Astrohita de la Villa de Don Fadrique

El evento que une gastronomía y astronomía, se integra dentro del marco de Sabor Toledo, la primera feria de turismo gastronómico de la provincia de Toledo, impulsada por la Diputación de Toledo y FEDETO que se celebrará del 24 al 27 de septiembre de 2026 en el parque de La Vega de la capital toledana, una cita reunirá a 60 profesionales del sector gastronómico provincial, convirtiéndose así en un “gran escaparate gastronómico donde el producto local y el talento culinario puedan ofrecer una experiencia sensorial profunda”, apuntan desde la web oficial de Sabor Toledo.

El chef Santiago Carreras, del restaurante El Labriego de Miguel Esteban, elaborará un menú manchego para todos los asistentes durante la comida popular / Diputación de Toledo

En esta ocasión, los amantes de la astronomía y la gastronomía podrán unir ambas pasiones en un solo día. Y no un día cualquiera, sino el día más señalado del momento, durante la tarde del 12 de agosto cuando el eclipse solar sea total. Esta iniciativa también impulsada por la Fundación Astrohita de la Villa de Don Fadrique, ofrecerá un menú con un marcado carácter manchego, cocina habitual del chef Santiago Carreras.

Pipirrana, caldereta y bizcocho de pistacho encabezarán el menú

Como primer plato se ofrecerá pipirrana, continuando con una caldereta manchega como plato principal. Para concluir la velada, el bocado dulce de bizcocho de pistacho pondrá el broche final a esta cita fusión entre observación astronómica y degustación de comida típica manchega.

El menú pone de relieve numerosos productos típicos de la gastronomía, la agricultura y la ganadería de la provincia, incluyendo elementos como el aceite de oliva, el vino, el pistacho o el cordero, muestra de la riqueza que aportan todas las comarcas a la oferta gastronómica de la provincia de Toledo. Una oportunidad única para disfrutar en un mismo día de dos placeres: la degustación de la gastronomía manchega y la contemplación de un eclipse total de Sol.