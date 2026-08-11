Toledo garantiza la continuidad de las Escuelas Infantiles Municipales desde el 1 de septiembre

Las Escuelas Infantiles Municipales de Toledo abrirán con normalidad en septiembre. El Ayuntamiento ha anunciado que está adoptando las medidas necesarias para garantizar la continuidad del servicio desde el próximo 1 de septiembre, después de que la empresa que hasta ahora lo prestaba, La Casita de Chocolate, haya rechazado continuar de forma provisional mientras se resuelve el recurso presentado contra la licitación.

El origen de la situación se encuentra en el procedimiento puesto en marcha por el Ayuntamiento para adjudicar la gestión de las Escuelas Infantiles Municipales. Durante su tramitación, a Casita de Chocolate presentó un recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. La presentación del recurso provoca, en los supuestos previstos por la ley, la suspensión del procedimiento cuando se recurre la adjudicación, por lo que la licitación no puede continuar hasta que el Tribunal se pronuncie.

Ante este escenario, el Ayuntamiento se puso en contacto con La Casita de Chocolate, anterior prestadora del servicio y empresa recurrente, para solicitarle que mantuviera provisionalmente la gestión mientras se resuelve el recurso y se retoma la licitación ordinaria.

La empresa comunicó su negativa y condicionó su continuidad a la firma de un periodo de un año. El Ayuntamiento sostiene que no puede comprometer una prórroga de esas características, ya que la legislación de contratos establece los límites y condiciones que deben cumplir este tipo de extensiones. Por ello, el Consistorio trabaja ahora en una alternativa que permita que las escuelas comiencen el curso con normalidad.

El Ayuntamiento de Toledo tramita un contrato de urgencia de máximo seis meses para garantizar la apertura el 1 de septiembre / Ayuntamiento de Toledo

Un contrato provisional mientras se resuelve la licitación

Para garantizar que el servicio pueda comenzar el 1 de septiembre, el Ayuntamiento de Toledo está impulsando, con carácter provisional y mientras se resuelve el recurso, un nuevo expediente contractual mediante el procedimiento que resulte jurídicamente procedente, incluyendo, en su caso, el procedimiento negociado sin publicidad por razones de imperiosa urgencia, previa emisión de los informes técnicos y jurídicos correspondientes.

El contrato tendrá carácter temporal mientras el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales resuelve el recurso presentado por La Casita de Chocolate y pueda continuar la licitación ordinaria. La información publicada este martes apunta a que esta gestión provisional tendrá una duración máxima de seis meses. El Ayuntamiento podrá dirigirse a empresas capacitadas para prestar el servicio, respetando los principios de igualdad, transparencia, proporcionalidad, eficiencia y libre competencia.

El objetivo municipal es que esta situación temporal no afecte a las familias ni a los menores usuarios de las Escuelas Infantiles. El Consistorio insiste en que la solución provisional no prejuzga el resultado del recurso ni sustituye la licitación suspendida.

Una vez que el Tribunal dicte resolución, el Ayuntamiento continuará con el procedimiento de contratación conforme a su contenido y a lo que establezca la legislación.

El Gobierno municipal también ha lamentado las incertidumbres generadas entre las familias y ha reiterado que el servicio estará garantizado. Además, asegura que el profesorado de las Escuelas Infantiles continuará desempeñando su labor con la futura empresa adjudicataria.