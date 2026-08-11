El río Tajo se queda sin agua a su paso por Toledo: su caudal cae por debajo de los 13 m³/s

El río Tajo, a su paso por la capital de Toledo, está dejando una imagen cada vez más habitual cada verano, que evidencia el descenso de su caudal durante la época estival. Unos niveles de agua que han vuelto a situarse por debajo del umbral mínimo establecido por la Confederación Hidrográfica del Tajo. La situación es especialmente visible a su paso por la capital, donde el descenso del caudal permitió incluso plantearse la posibilidad de cruzarlo a pie durante el pasado domingo.

Los datos registrados en la estación de aforo de la Casa del Diamantista muestran la evolución de un caudal que ha ido descendiendo durante los últimos días hasta llegar a niveles mínimos el domingo 9 de agosto. Según los registros publicados, el Tajo llegó a situarse por debajo de los 13 metros cúbicos por segundo a su paso por Toledo, una cifra que vuelve a poner el foco sobre la situación del río durante este verano.

La evolución aparece recogida en los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), que permite seguir prácticamente en tiempo real la situación de los principales cauces y embalses. Según los últimos datos recogidos por el SAIH, el caudal mínimo es de 22.07 metros cúbicos por segundo, y se encuentra en más de 25 metros cúbicos por segundo.

Niveles del caudal del Tajo a su paso por la capital toledana durante los últimos diez días / SAIH Tajo

Un caudal que vuelve a situarse bajo mínimos

La caída del caudal no es una circunstancia aislada de un único momento. El Tajo ha venido mostrando durante este verano niveles especialmente bajos a su paso por Toledo y Talavera de la Reina. La situación ha vuelto a empeorar en los últimos días y ha llevado al río a situarse por debajo del mínimo ecológico señalado en los registros.

En concreto, el pasado viernes comenzaron los episodios de bajada del caudal. A mediodía, el caudal por la estación de aforo situada en la Casa del Diamantista se situaba en 16,4 metros cúbicos por segundo, mientras que el sábado esta marca bajó hasta 13,38 metros cúbicos. Finalmente, el nivel del agua alcanzó su mínimo el domingo: 12,8 metros cúbicos por segundo.

Una estampa cada vez más visible en el río

La situación vuelve a poner de manifiesto la importancia de los niveles de caudal del Tajo en una época del año marcada por las altas temperaturas y por una menor disponibilidad de agua. Un episodio que recuerda a los que ya acontecieron en julio de 2025, cuando el caudal del río a su paso por la capital dejó cifras mínimas.

Unos hechos que también se repitieron el 16 de agosto, cuando el caudal descendió hasta los 10,23 metros cúbicos por segundo. Frente a ello, la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha explicó que los descensos bruscos estaban relacionados con la actividad de una planta hidroeléctrica situada aguas arriba, que provocaba variaciones en el caudal del río.