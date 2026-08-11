Colombianos en Toledo, en vilo por sus familias: "No se puede hacer mucho desde acá"

Ya han pasado más de 24 horas de que se produjera el seísmo de magnitud 7,4 -el más fuerte en la última década- en Colombia, que ya deja al menos 132 fallecidos y más de 570 heridos. Mientras los equipos de emergencias colombianos hacen todo lo posible para llevar a cabo las labores de rescate, las autoridades internacionales se movilizan para ofrecer ayuda al país latinoamericano. En la provincia de Toledo, la comunidad colombiana no se mantiene impasible ante tales acontecimientos, recibiendo la noticia con tristeza e iniciando actuaciones para ofrecer ayuda.

El seísmo ha tenido su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y ha golpeado especialmente varias zonas del oeste y el centro del país. Ciudades como Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia permanecen en alerta por los daños, mientras se mantienen las restricciones y medidas extraordinarias para facilitar el trabajo de los equipos de socorro. Mientras tanto, a más de 8.000 kilómetros de distancia, la población colombiana residente en Toledo se encuentra alerta a través de grupos de Whatsapp o Facebook que les permita compartir información.

María, una joven colombiana afincada en Torrijos, acaba de celebrar el primer aniversario de la apertura de su propia pastelería en este municipio toledano. Ella procede de la localidad de Calarcá, a solo 4 kilómetros de la ciudad de Armenia, zona declarada en situación de emergencia tras el terremoto. Como todos en España, María se enteró del suceso durante la jornada de ayer, la noticia le puso inmediatamente en alerta y cogió su teléfono móvil para contactar con sus familiares y amigos colombianos. “Afortunadamente están todos bien en mi zona, aunque hay muchos edificios que han sufrido daños. Miro las noticias constantemente, pero todavía no se sabe la magnitud de los destrozos”, expresa María.

Rubén, pendiente de los suyos y dispuesto a ayudar

En Talavera de la Reina se encuentra Rubén, un joven colombiano que vino a España hace dos años para estudiar un máster, ahora trabaja e intenta establecerse en el país. Rubén es natural de Barranquilla y, tal y como él mismo comenta, “esta ciudad no ha sentido el impacto del terremoto”. Sin embargo, Rubén tiene familiares que residen en las zonas afectadas próximas a Cali. “Gracias a dios mi familia solo ha perdido cosas materiales, todos se encuentran bien y no han sufrido heridas graves ni lesiones”, cuenta el barranquillero este periódico.

Labores de rescate en una edificación colapsada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país este lunes, en Cali (Colombia). / ERNESTO GUZMAN JR / EFE

Rubén, que ha podido establecer contacto con sus familiares durante la jornada de hoy, dice que la situación en las zonas afectadas es muy crítica, donde se están viendo comprometidos los suministros de luz y gas, “el suministro de agua sigue funcionando”, asegura.

A través de los canales de comunicación que ofrecen los grupos de Whatsapp, Rubén intenta movilizar a la comunidad colombiana en Toledo para organizar el envío de ayudas a sus compatriotas. “Cuando veo los videos y las imágenes me entristece mucho, no se puede hacer mucho desde acá, pero haremos todo lo que podamos. No queremos más bajas, lo único que se necesita es encontrar soluciones lo más pronto posible”, subraya el joven talaverano de adopción.

La ayuda humanitaria busca abrirse camino desde Toledo

Por otra parte, está Carolina, licenciada en derecho y natural de Bogotá, es encargada de liderar la Asociación de Mujeres Colombianas ‘Soledad Acosta Kemble’ en Talavera de la Reina. Desde 2024, Carolina ha desempeñado una labor solidaria en este municipio, acompañando a personas migrantes procedentes de Colombia en el proceso de regularización de su situación migratoria.

Ahora, la preocupación de Carolina se extiende más allá del término talaverano y, desde su organización, se mantiene en contacto con otras asociaciones para coordinar el envío de ayuda humanitaria a las zonas afectadas, sin aún conseguir avances tangibles. “Estoy en contacto con otras asociaciones de Madrid, Valencia y otros puntos de España, también con Cruz Roja, tanto con su sede española como con la colombiana, ya que es la organización que se encarga de este tipo de actuaciones”, precisa Carolina.