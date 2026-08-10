Toledo se prepara para las Ferias y Fiestas 2026: consulta toda la programación

La capital castellanomanchega se prepara para celebrar las Ferias y Fiestas 2026. Desde el jueves 13 de agosto hasta el miércoles 19, Toledo desplegará una amplia programación repleta de actividades populares, culturales y religiosas. Una celebración marcada por la música y la tradición, además de multitud de eventos donde vecinos y visitantes podrán disfrutar durante los siete que abarcan estas festividades.

El centro neurálgico de esta cita tan señalada en la ciudad de Toledo se ubicará en el Recinto Ferial La Peraleda. A partir del jueves 13 de agosto, este emplazamiento será el punto de acogida de las atracciones de feria, donde tanto grandes y pequeños podrán disfrutar de divertimentos varios que aquí se ofrecen. Además, a las 21:00 horas, será dará inicio a la primera actuación del ciclo de conciertos de Ferias a cargo de Loquillo.

Cartel de Ferias y Fiestas 2026 de Toledo / Ayuntamiento de Toledo

Jornada de inauguración con desfile, limonada y conciertos

Sin embargo, la jornada de inauguración oficial llegará al día siguiente, el viernes 14 de agosto, cuando el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez Romos, junto a la demás Corporación Municipal, anuncie desde el balcón consistorial el inicio de las Ferias y Fiestas 2026, será a las 20:00 horas en la Plaza del Ayuntamiento. Desde esta misma plaza, la programación continuará con la salida del Desfile de Gigantes a las 20:30 horas, siguiendo con una Degustación de Limonada en el Patio de Armas de la Puerta de Bisagra y la actuación de la Banda de Música ‘Ciudad de Toledo’ en el Templete del Paseo de la Vega, a las 21:30 y 22:00 horas, respectivamente.

Además, durante esta noche se llevarán a cabo dos actuaciones musicales: una en el Recinto Ferial de la Peraleda a cargo de la artista Leire Martínez a las 21:00 horas; y el otro en la Plaza del Ayuntamiento, donde María Rubí dará rienda suelta a su espectáculo ‘Flamencomanía’ a partir de las 22:00 horas.

Eventos religiosos en honor a la santa patrona

El sábado 15 de agosto será el día de las citas religiosas. Desde temprano, a las 07:00 horas, se rendirá culto a la patrona de Toledo, Nuestra Señora Virgen del Sagrario, con Santas Misas cada hora ante la imagen en el Claustro, donde se podrá beber agua de la Virgen. A las 11:00 horas, se celebrará la Misa Pontifical presidida el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves.

Virgen del Sagrario, patrona de Toledo / Ayuntamiento de Toledo

Al término de la misa se dará inicio a la solemne procesión junto a la imagen por el Templo Primado. Por la noche, la música en directo volverá para deleitar al público toledano, con las actuaciones de Pole + Mallo y Mauri en el Recinto Ferial de la Peraleda a las 21:00 horas. La Plaza del Ayuntamiento acogerá el concierto de Lucía Santiago a las 22:00 horas.

Magia para los más pequeños y 'Feria Sin Ruido' inclusiva

Los más pequeños tendrán la oportunidad de disfrutar a lo grande durante la mañana del domingo 16 de agosto, cuando el Mago Alvarete salga al escenario para sorprender a los asistentes con sus espectaculares trucos de magia, será en el Paseo de la Vega desde las 11:30 horas. Por la noche, a partir de las 21:00 horas, se espera que las Ferias se desarrollen de forma diferente y, sobre todo, sin ruido, una iniciativa que pretende promover la sensibilidad hacia las personas con trastorno del espectro autista (TEA) y también facilitar a aquellos que tengan hipersensibilidad auditiva el disfrute de las festividades.

Sin embargo, la música en directo no cesará durante esta noche. A las 22:30 horas, el Recinto Ferial de la Peraleda recibirá a los rockeros ‘Rocka’, y la Plaza del Ayuntamiento congregará a los amantes de la balada romántica con la actuación de José Manuel Soto a las 22:00 horas.

Además, un Mercado Medieval se instalará en el Paseo de Recaredo desde el jueves 13 de agosto hasta el domingo 16. Durante estos días, desde las 19:00 hasta 01:00 horas, este enclave ofrecerá un ambiente tematizado donde además se podrán artículos de elaboración artesanal.

En esta nueva edición, el presupuesto total destinado a la Feria y Fiestas de Agosto 2026 asciende a 334.752,46 euros, una cantidad superior a la del año pasado. Un incremento que se ha destinado principalmente a mejorar la producción de los espectáculos y reforzar la calidad y el nivel de los artistas incluidos en la programación.

Programación Ferias y Fiestas 2026 de Toledo:

Consulta aquí toda la programación de las Ferias y Fiestas de Toledo 2026:

Jueves 13 de agosto

20:00: Apertura de puestos y atracciones de feria en el Recinto Ferial de la Peraleda

Apertura de puestos y atracciones de feria en el Recinto Ferial de la Peraleda 22:00: Concierto de Loquillo + Alejo en el Recinto Ferial de la Peraleda

Viernes 14 de agosto

20:00: Inauguración de las Ferias y Fiestas de Toledo 2026 por el alcalde en la Plaza del Ayuntamiento

Inauguración de las Ferias y Fiestas de Toledo 2026 por el alcalde en la Plaza del Ayuntamiento 20:30: Desfile de Gigantes. Salida desde Plaza del Ayuntamiento

Desfile de Gigantes. Salida desde Plaza del Ayuntamiento 21:30: Degustación de Limonada en el Patio de Armas de la Puerta de Bisagra

Degustación de Limonada en el Patio de Armas de la Puerta de Bisagra 22:00: Concierto de la Banda de Música ‘Ciudad de Toledo’ en el Templete del Paseo de la Vega

Concierto de la Banda de Música ‘Ciudad de Toledo’ en el Templete del Paseo de la Vega 22:00: Concierto de María Rubí en la Plaza del Ayuntamiento

Concierto de María Rubí en la Plaza del Ayuntamiento 23:30: Concierto de Leire Martínez en el Recinto Ferial de la Peraleda

Sábado 15 de agosto

07:00: Festividad de Nuestra Señora Virgen del Sagrario en el Claustro de la Virgen.

Festividad de Nuestra Señora Virgen del Sagrario en el Claustro de la Virgen. 11:00: Misa Pontifical a cargo del arzobispo de Toledo

Misa Pontifical a cargo del arzobispo de Toledo 22:00: Concierto de Pole + Mallo y Maure en el Recinto Ferial de la Peraleda

Concierto de Pole + Mallo y Maure en el Recinto Ferial de la Peraleda 22:00: Concierto de Lucía Santiago en la Plaza del Ayuntamiento

Domingo 16 de agosto