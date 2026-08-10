Las obras de rehabilitación en la A-40 provocarán cortes de tráfico en Toledo durante agosto: estos son los tramos afectados

Desde este lunes 10 de agosto, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible iniciará la segunda campaña de las obras de rehabilitación del firme en la A-40, en Toledo. Concretamente, en el tramo comprendido entre el enlace de Guadarrama (km 118 - Bargas) y el enlace con la AP-41 (km 141 - Mocejón).

Los trabajos llevados a cabo significarán la mejora en el firme existente, una actuación que cuenta con 5,41 millones de euros para su realización. Entre las principales medidas a desarrollar en este proyecto, se destaca la reposición en zonas puntuales del asfaltado y el posterior refuerzo de la capa de rodadura, la reposición de marcas viales, así como el balizamiento del tramo. Todo ello con el objetivo de mejorar y optimizar las condiciones de conducción en esta vía.

Cortes de tráfico en la vía

El primer tramo donde se darán comienzo a las obras, será entre los kilómetros 124 y 130, y supondrán cortes de tráfico en un solo carril, con el fin de evitar molestias a los usuarios de la vía sin llegar a la suspensión del tráfico en su totalidad.

Una vez acabada la intervención en este tramo, el lunes 24 de agosto se iniciarán las principales afectaciones en todo el tramo (del km 118 al km 141) para ejecutar el extendido de una nueva capa de rodadura, el pintado de las marcas viales y el balizamiento. En este caso, será necesario cortar el tráfico en la calzada principal, desviando el tráfico por el sentido contrario.

Dada la magnitud de las actuaciones en este tramo, la Sociedad Estatal de infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT), entidad encargada en la ejecución de las obras de rehabilitación en la Red de Carreteras del Estado, ha planteado una puesta en marcha que divide los trabajos en tres fases:

Fase 1: Desde el kilómetro 118 (inicio obra) al kilómetro 133 (enlace Olías del Rey).

Fase 2: Desde el kilómetro 133 (enlace de Olías del Rey) al kilómetro 137 (entrada a AP-41).

Fase 3: Desde el kilómetro 137 (entrada a AP-41) al kilómetro 141 (fin obra).

Durante los trabajos, los desvíos estarán debidamente señalizados, aunque también se podrán utilizar las vías de circunvalación alternativas en la TO-21, TO-22 y CM-4006, pudiendo así evitarse la circulación por el tramo afectado por las obras.

Un tramo de vía con 20 años de antigüedad

Este tramo de la A-40 se inauguró en diciembre de 2006, por lo que lleva en servicio unos 20 años. Desde entonces, se han realizado tareas puntuales de conservación, si bien, con el aumento de tráfico en los últimos años, la infraestructura necesitaba una rehabilitación de mayor alcance para seguir prestando el servicio en las mejores condiciones.

Durante los meses de agosto y septiembre de 2025, se trabajó en la calzada principal del tramo comprendido entre los kilómetros 120 al 130. Se ejecutaron trabajos de saneo mediante fresado y reposición con mezcla asfáltica, incluidos los ramales de enlace con A-42, Olías del Rey y Bargas.

El 29 de mayo de 2024, el Consejo de Administración de SEITT autorizó la contratación de las obras para la rehabilitación del firme en la A-40 y varios enlaces. Las obras se adjudicaron el 31 de octubre de 2024 por un importe de 5.411.102,72 euros (IVA incluido). En febrero de 2025 se procedió a la comprobación del replanteo sobre el terreno. Desde esa fecha se vienen realizando los trabajos previstos en el proyecto constructivo.

El plan incluye intervenciones en ocho áreas prioritarias: rehabilitación de firmes, túneles, estructuras, señalización, Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) y de peaje, reducción de ruido, iluminación y mejoras de capacidad. En concreto, la rehabilitación de firmes representa el 50,8% del presupuesto total, siendo por tanto el eje principal de este programa de modernización.