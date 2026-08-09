Estos son los municipios de Toledo donde mejor se verá el eclipse solar del 12 de agosto

El eclipse total de Sol del 12 de agosto podrá observarse desde toda España durante el atardecer. La fase parcial comenzará, dependiendo de la ubicación, entre las 19:30 y las 19:38 horas, mientras que el momento de máxima ocultación llegará alrededor de las 20:30 horas.

Mientras que en la capital el mejor lugar para presenciarlo será en el Valle, los campos toledanos disponen de zonas aventajadas para la observación de este fenómeno celeste, contando con horizontes totalmente despejados.

La mejor ubicación para poder divisar la ocultación de sol por la luna, deberá ser sin obstáculos que interrumpan la visión hacia el oeste, evitando que la orografía del terreno se interponga entre el espectador y el lucero del día.

Gráfico de la evolución cronológico del eclipse solar del 12 de agosto / Instituto Meteorológico Nacional

Las llanuras como balcones hacia el horizonte

Entre las diferentes zonas donde poder presenciar de forma efectiva el eclipse solar del miércoles 12 de agosto, se encuentra la llanura de Tembleque y alrededores, sus campos de cultivo y los amplios horizontes que el terreno ofrece en esta zona, así como las zonas sin arbolado denso, se prestan como una localización ideal para divisar este fenómeno.

El territorio correspondiente a la comarca de La Mancha en la provincia de Toledo, es también una ubicación idónea para la contemplación del eclipse solar. Las llanuras manchegas de los territorios correspondientes a pueblos como Manzanares el Real y zonas cercanas, son emplazamientos donde poder disfrutar de mirar al cielo en esta fecha señalada. Otro de los municipios toledanos dentro de la llanura manchega que también ofrece buenas vistas, es el municipio de Consuegra, donde además se pueden realizar espectaculares fotografías en los terrenos elevados donde se ubican los molinos.

La Sierra Oeste para alcanzar los puntos más elevados

Pero si la llanura manchega resulta algo alejada, también está la zona ubicada más al oeste de Talavera de la Reina. El terreno llano junto al río Tajo, así como los campos de cultivo de los alrededores, ofrecen un horizonte abierto hacia el oeste, la orientación necesaria donde apuntar con la vista durante este día.

Las zonas de sierra también son una buena opción, la altitud que ofrecen las montañas toledanas son un enclave perfecto para divisar el eclipse solar. El único inconveniente es el desplazamiento hasta las zonas de observación, la cuales en muchos casos no disponen de caminos o senderos con los que poder desplazarse hasta las zonas más elevadas. En los Montes de Toledo, sucede los mismo, pero en los municipios que rodean la sierra como Navahermosa o Robledo del Mazo, se pueden obtener mejores vistas que en los puntos más altos de la sierra.

Otro punto de la geografía toledana que puede servir para encontrar una buena panorámica del horizonte, es la zona de los alrededores del Embalse de Valdecañas. En esta ubicación, hay lugares que disponen de horizontes despejados, pero es mejor asegurarse de que no haya montañas delante.

Los municipios de Navazuelas y San Román de los Montes son buenas opciones en la zona Norte

Para quienes residan en la zona norte de la provincia de Toledo, el municipio de Navezuelas se ubica en zona montañosa, y la vegetación en mucho menos densa que en otras zonas. Los campos de alrededor también pueden ser una buena localización, siempre que se busque bien y las vistas hacia el oeste estén despejadas.

La comarca de Pueblos de la Jara dispone de terrenos abiertos y amplias vistas al horizonte. El municipio de San Román de los Montes es una de las ubicaciones que pueden ofrecer buenos puntos de observación.