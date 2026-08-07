Quién es Carlos García, el fundador de Cerveza La Sagra que factura 36 millones al año

Se podría decir que Carlos García fue uno de los empresarios más jóvenes y con mayor éxito de toda Castilla-La Mancha. En 2011 y con solo 26 años, el toledano apostó todo a una idea que aunaba sus dos grandes pasiones: la cerveza y los negocios, creando así una marca ya reconocidísima en el sector cervecero como es a día de hoy Cerveza La Sagra. Además de la buena situación económica que vive esta compañía, que alcanza los 36 millones de euros facturados solo en el pasado año, también posee distinguidos premios que reconocen la calidad de su producto elaborado en la fábrica de cerveza de la localidad toledana de Numancia de La Sagra.

Lo cierto es que el creador de la cerveza castellanomanchega no puede describirse como una persona mediática ni expuesta excesivamente al público, salvo en contadas ocasiones en las que el joven empresario ha concedido alguna entrevista para los medios de comunicación. Aparte de esto, no dispone de redes sociales ni ninguna otra fuente de la que poder saber más sobre su vida más allá de su vinculación con la cerveza. Sin embargo, el crecimiento de Cerveza La Sagra ha terminado situando a Carlos García entre los empresarios más conocidos del sector cervecero.

Carlos García Sánchez en una entrevista para la Escuela de Organización Industrial en sus primeros años de su actividad / Escuela de Organización Industrial

De la universidad al emprendimiento

Carlos García Sánchez (42 años) nació en el municipio de Yuncos (Toledo). Por influencia familiar y desde muy joven, siempre tuvo una marcada vocación emprendedora, lo que le motivó a iniciar estudios avanzados que le proporcionasen los conocimientos necesarios para desenvolverse con soltura en el competitivo mundo de los negocios.

En 2002, el joven yunqueño accedió a la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y de la Comunicación de la Universidad Europea para cursar estudios privados en Publicidad y Relaciones Públicas. Fue durante esta etapa cuando el futuro fundador de Cerveza La Sagra profundizó en conceptos de identidad corporativa, gestión de marca o estudios de mercado, entre otros, conocimientos que posteriormente resultaron fundamentales para alcanzar sus metas.

Pero su periodo de formación no acabó aquí. En 2005, Carlos viajó a territorios nórdicos, concretamente, hasta la prestigiosa Universidad de Lund, en Suecia, una de las más antiguas y reconocidas del norte de Europa, donde cursó un Máster en Marketing, además de vivir la experiencia de estudiar en el extranjero. A su vuelta de Suecia, no quiso dar por finalizados sus estudios, por lo que en 2007 ingresó en un Máster de Administración y Dirección de Empresas en la Escuela de Organización Industrial de Madrid. En 2009, Carlos cerró su etapa de formación con muchas ideas y proyectos rondando por su cabeza, aunque todavía no sabía que solo dos años después crearía uno de los iconos gastronómicos más populares de la región castellanomanchega.

Los primeros pasos de Carlos García como cervecero

Todo comenzó con una tienda online dedicada a vender cerveza elaborada por pequeños productores artesanales, un proyecto humilde que le serviría para tantear el sector en el que poco después destacaría. Tal y como relata en una de sus entrevistas, con este pequeño negocio pudo ver las oportunidades que el sector cervecero le brindaba y decidió dejar su trabajo en una editorial de revistas. “Tuve una visión clara y, volviendo un día del trabajo, decidí dar el paso y entrar de lleno en el mundo”, dijo el emprendedor.

En 2011, lo que comenzó siendo un simple hobby, se transformó en la creación de su propia marca de cerveza, un reto que según él mismo afirma, supuso una “inversión potente”. Pero Carlos no recorrió este camino solo, contó con la ayuda de un maestro cervecero muy cercano, como es su paisano de Yuncos, Luis Miguel, quien con sus conocimientos en elaboración de cerveza artesanal logró que este incipiente negocio terminara de consolidarse. Desde entonces, Luis Miguel ha sido una de las piezas claves de la compañía.

Botellas de cerveza La Sagra en la cadena de producción de la fábrica en Numancia de La Sagra, comarca de La Sagra / Cerveza La Sagra

El ascenso empresarial de Carlos García

Poco a poco, Cerveza La Sagra fue introduciéndose en el mercado. Fue un momento en el que la cerveza artesanal era muy demandada en los pequeños establecimientos, una oportunidad que Carlos no dejaría escapar. La compañía comenzó distribuyendo sus cervezas en el sector de la restauración y la alimentación a nivel regional. Más adelante dio el salto a las grandes superficies. El gran punto de inflexión llegó en 2017 cuando la multinacional americana Molson Coors invirtió en su proyecto para convertir a La Sagra en un distribuidor oficial en España. A partir de este momento, la productividad de 20.000 litros de cerveza anuales se multiplicó por 100, llegando a elaborar dos millones de cerveza al año.

En la actualidad, Carlos García Sánchez se posiciona como una de las figuras más relevantes del entorno cervecero nacional. Muchos son los reconocimientos que avalan la trayectoria de Cerveza La Sagra, como son los premios World Beer Awards o los European Beer Challenge, quienes el pasado año le concedieron distinguidas condecoraciones. La cerveza castellanomanchega ha conseguido hacerse hueco entre las más grandes marcas nacionales, compitiendo en el mercado con históricas firmas como Mahou San Miguel, Estrella Galicia, Ambar o Cruzcampo. Además, este año la La Sagra celebra su 15º aniversario.