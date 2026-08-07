Los agricultores y ganaderos castellanomanchegos recibirán ayudas por los daños causados en los incendios forestales

El Gobierno de Castilla-La Mancha continúa con el trabajo de seguimiento y evaluación de posibles daños ocasionados por los incendios forestales que ha afectado a las explotaciones agrarias y ganaderas ubicadas en la comarca del Valle del Tiétar en la provincia de Toledo.

Actualmente, la Delegación de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural está analizando la información recopilada por las Oficinas Comarcales Agrarias (OCAs) de Talavera de la Reina, la Unidad Técnica Ganadera (UTG) de Almorox y la OCA de Torrijos, con el objetivo de conocer el alcance de los daños y la magnitud de las pérdidas ocasionadas en el sector agrícola y ganadero castellanomanchego.

En este sentido, han trasladado a los agricultores y ganaderos de la región la necesidad de comunicar toda la información correspondiente a los posibles daños en cultivos o infraestructuras agrarias a las OCAs, poniendo a su disposición el servicio de estas oficinas y el personal adscrito a las mismas. En coordinación con los ayuntamientos de los municipios afectados, las OCAs también trabajan en la identificación de daños en infraestructuras de titularidad municipal, como caminos rurales.

ASAJA transmite la necesidad de realizar informes detallados

Desde la organización de agricultores ASAJA, también se está trasladando a los agricultores y ganaderos afectados la necesidad de documentar y cuantificar cuanto antes las pérdidas mediante un informe en el que se identifiquen las parcelas dañadas y se detalle de la forma más exhaustiva posible el conjunto de los perjuicios sufridos, acompañándolo de fotografías y otras pruebas gráficas.

ASAJA Toledo considera fundamental que estos informes se presenten con la máxima rapidez para que la Consejería de Agricultura pueda disponer cuanto antes de una radiografía real de los daños y activar las medidas de apoyo necesarias.

En Toledo fueron once los municipios evacuados: Buenaventura, Navamorcuende, El Real de San Vicente, Hinojosa de San Vicente, Castillo de Bayuela, Garciotum, Nuño Gómez, Pelahustán, Almendral de la Cañada, Sartajada y La Iglesuela. De igual forma, se está recopilando información de las posibles afecciones en la zona de Almorox y otros incendios de menor magnitud en toda la provincia de Toledo.

Ayudas de la PAC garantizadas

En relación con las ayudas de la PAC (Política Agraria Común), los representantes del Gobierno regional han trasladado la garantía de que los agricultores y ganaderos afectados cobrarán las que les correspondan.

Para ello, la Consejería de Agricultura se está coordinando con la de Desarrollo Sostenible con el fin de delimitar el perímetro de las explotaciones afectadas y aplicar las medidas pertinentes que permitan solventar los diferentes casos.