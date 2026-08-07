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Obituario Andrés Gómez Mora

Su contribución al crecimiento de la Entidad y su defensa permanente de los principios que inspiran nuestro modelo cooperativo merecen el reconocimiento, el respeto y la gratitud de cuantos formamos parte de Eurocaja Rural

Andrés Gómez Mora y Javiér López Martín, en la Asamblea General Extraordinaria de Eurocaja Rural en 2016.

Andrés Gómez Mora y Javiér López Martín, en la Asamblea General Extraordinaria de Eurocaja Rural en 2016. / CEDIDA

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Javier López Martín

Presidente de Eurocaja Rural

En mi nombre y en el de los miembros del Consejo Rector de Eurocaja Rural, deseamos expresar nuestro más profundo pesar por el fallecimiento de Andrés Gómez Mora, quien desempeñó un papel esencial en la trayectoria y el fortalecimiento de nuestra Entidad.

Su figura permanecerá vinculada de manera indeleble a la historia de Eurocaja Rural. Su dedicación, visión estratégica y firme compromiso con los principios del cooperativismo contribuyeron decisivamente a la consolidación y desarrollo de un proyecto financiero sólido, cercano y comprometido con las personas, el territorio y el progreso de nuestra sociedad.

A lo largo de su dilatada trayectoria, Andrés Gómez Mora ejerció sus responsabilidades con ejemplar sentido institucional, prudencia, integridad y vocación de servicio, valores que marcaron su actuación y que constituyen hoy una parte importante del legado que deja a esta Casa.

Fue un auténtico orgullo suceder en el cargo a una persona sencilla, respetuosa, honorable y muy querida por todo el mundo. A una figura que ha dejado una huella imborrable en la Caja por su responsabilidad, prudencia y buen criterio, y por su firme compromiso con el proyecto, ya que situó a la institución en un puesto de referencia dentro del sector financiero del país.

Su contribución al crecimiento de la Entidad y su defensa permanente de los principios que inspiran nuestro modelo cooperativo merecen el reconocimiento, el respeto y la gratitud de cuantos formamos parte de Eurocaja Rural.

En estos momentos de profundo dolor, trasladamos nuestra más sincera condolencia a su esposa, hijos y resto de familiares, así como a todas las personas que compartieron con él su vida personal y profesional, con la seguridad de que encontrarán consuelo en el recuerdo de una trayectoria ejemplar y de una vida dedicada al servicio de los demás.

Eurocaja Rural se suma al duelo por tan sensible pérdida y rinde homenaje a la memoria de quien será recordado por su calidad humana, su altura moral y su extraordinaria contribución al desarrollo y fortalecimiento de nuestra Entidad.

Descanse en paz.

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Javier López Martín - Presidente de Eurocaja Rural

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