El antiguo edificio de RNE en Toledo se convertirá en una promoción de vivienda pública

El problema de la vivienda en España es un fenómeno de carácter estructural que se manifiesta en todo el territorio, sin apenas excepciones. El caso de Toledo no escapa de las tendencias de mercado que tensionan el precio de los inmuebles, una situación que está incentivando a las instituciones locales de las diferentes ciudades a promover medidas que favorezcan el acceso a la vivienda, como la que el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha anunciado esta misma mañana en una entrevista para Europa Press.

Desde el Consistorio, Velázquez ha detallado que la Junta de Gobierno Local ha realizado un estudio para habilitar siete viviendas en el edificio del paseo de San Cristóbal, ubicado en el Casco Histórico de Toledo. Concretamente, el inmueble que acogía las antiguas instalaciones de Radio Nacional de España.

Este proyecto recién alumbrado y que aún no ha comenzado a dar sus primeros pasos, se enmarca dentro de la propuesta ‘Toledo Emerge’, una iniciativa a cargo de la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda (EMSV) que contará con una financiación de aproximadamente 700.000 euros.

Una residencia, hotel y, finalmente, promoción de vivienda pública

La idea de rehabilitar la antigua sede de Radio Nacional de España llevaba tiempo sobre la mesa en el Ayuntamiento. Inicialmente, se planteó convertir el edificio en una residencia de mayores con centro de día. Sin embargo, el pasado mes de marzo el proyecto dio un giro y se estudió la posibilidad de habilitar un hotel en el edificio San Juan de Dios. Finalmente, el Consistorio volvió a centrar su atención en el inmueble del paseo San Cristóbal, donde ha optado por promover una pequeña promoción de siete viviendas de alquiler accesible.

Durante esta legislatura, el primer edil ha anunciado su intención de impulsar diversas promociones de vivienda pública. El proyecto más avanzado es el impulsado en Santa Bárbara, que dispondrá de 13 viviendas, y en la que ya hay una propuesta de adjudicatario para redactar el proyecto. También anunció otra promoción de 40 viviendas en la calle Navidad y se comprometió a llevar a cabo una promoción más en Palomarejos, en la calle Santander.

Como acceder a una vivienda de alquiler accesible en Toledo

Desde el portal web de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda se pueden consultar las promociones de vivienda de alquiler accesible disponibles en Toledo, así como las bases y los requerimientos necesarios para poder presentar las solicitudes. También se puede acceder a la descarga de los planos de las diferentes viviendas.

Los contratos de alquiler ofertados tienen una duración de siete años, es necesario estar empadronado en Toledo o disponer de un contrato laboral en la ciudad y no poseer en propiedad otro inmueble, son algunos de los requerimientos exigidos por el Ayuntamiento para poder optar a la adjudicación de este tipo de viviendas públicas de alquiler.