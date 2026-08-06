DEL 13 AL 19 DE AGOSTO
La hostelería de Toledo ampliará su horario de cierre durante las fiestas de la Virgen del Sagrario: estos serán los horarios
El Ayuntamiento autoriza la ampliación hasta las 4:30 horas para bares y hasta las 6:00 para locales especiales, excepto en zonas con restricciones acústicas
Inés Valero
Los establecimientos hosteleros de Toledo podrán permanecer abiertos más tiempo durante las próximas fiestas de la Virgen del Sagrario. El Ayuntamiento ha autorizado, a petición de la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Toledo, una ampliación extraordinaria de los horarios de cierre con el objetivo de facilitar el desarrollo de las celebraciones patronales y adaptar la actividad hostelera al incremento de visitantes.
La medida estará vigente del 13 al 19 de agosto, ambos inclusive, aunque con limitaciones específicas para los locales y terrazas situados en la Zona de Protección Acústica 1 de la plaza de Cuba.
Durante esos siete días, restaurantes, bares y cafeterías podrán retrasar su hora de cierre hasta las 4:30 horas, mientras que los bares especiales podrán hacerlo hasta las 6:00 horas. En el caso de las discotecas y cafés-teatro, no habrá cambios, ya que mantendrán su horario habitual de cierre, fijado también a las 6:00 horas.
No obstante, la medida no será igual para todos los locales. Los establecimientos ubicados en la Zona de Protección Acústica 1, que comprende el entorno de la plaza de Cuba, no podrán acogerse con carácter general a esta ampliación de horarios debido a las restricciones existentes para compatibilizar la actividad hostelera con el descanso vecinal. La única excepción será la noche del 14 de agosto, cuando sí podrán beneficiarse de la ampliación autorizada con motivo de las fiestas.
Estos serán los horarios de terrazas
La resolución también establece un régimen específico para las terrazas, que variará en función de su ubicación. Las acogidas al régimen general podrán permanecer abiertas hasta las 2.30 horas los días 14 y 15 de agosto, mientras que los días 13, 16, 17, 18 y 19 podrán hacerlo hasta las 2.00 horas
En el caso de las terrazas situadas en la zona exterior de la Zona de Protección Acústica 1, concretamente en la avenida de América, se mantendrán los horarios habituales: podrán permanecer abiertas hasta la 1.30 horas los días 14 y 15 de agosto y hasta la 1.00 horas el resto de jornadas incluidas en la ampliación. Por su parte, las terrazas situadas en el interior de la plaza de Cuba podrán cerrar a la 1.00 horas los días 14 y 15 de agosto y a las 00.00 horas durante el resto del periodo autorizado.
La ampliación de horarios responde a una petición formulada por la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Toledo, que trasladó al Ayuntamiento la conveniencia de adaptar los horarios de cierre al incremento de actividad que registra la ciudad durante las fiestas patronales. La autorización permitirá a numerosos establecimientos prolongar su actividad durante una de las semanas con mayor afluencia de vecinos y visitantes, coincidiendo con la programación festiva organizada en honor a la Virgen del Sagrario, patrona de Toledo
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