Extinguido el incendio de Almorox tras dos semanas de lucha contra las llamas

El incendio forestal declarado el pasado 22 de julio en Almorox (Toledo) ha quedado finalmente extinguido, poniendo fin a más de dos semanas de intenso trabajo sobre el terreno y a uno de los episodios más complicados del verano en Castilla-La Mancha. Según informa el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno regional, el incendio se dio por extinguido a las 21:10 horas de este pasado miércoles.

El Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias), dependiente de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, confirmó la extinción del incendio después de que permaneciera activo durante 16 días. La evolución favorable de las últimas jornadas permitió dar por finalizado un operativo que ha trabajado sin descanso desde que un vigilante fijo detectó las primeras llamas el pasado 22 de julio, a las 16:53 horas, en la urbanización El Pinar de Almorox.

Aquel incendio no tardó en convertirse en uno de los más preocupantes del verano. La rápida propagación de las llamas hizo necesaria la movilización de numerosos efectivos y, con el paso de las horas, el fuego terminó conectando con el incendio declarado en la Sierra Oeste de Madrid. Esa situación llevó a activar la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y a incluir ambos fuegos, junto al de Burgohondo (Ávila), dentro de la declaración de emergencia de interés nacional, una medida reservada para situaciones de especial gravedad.

900 hectáreas calcinadas en la provincia de Toledo

El balance provisional deja alrededor de 900 hectáreas calcinadas en la provincia de Toledo. Un incendio forestal que ha necesitado las labores de extinción de un total de 62 medios -6 aéreos y 56 terrestres- y 274 personas.

La investigación sobre el origen del incendio continúa su curso. Dos hombres, de 51 y 42 años, fueron detenidos por realizar trabajos de soldadura ilegales cuando el índice de propagación de incendios era extremo, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación.

A los detenidos se les imputa un delito de incendio forestal y han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente. El pasado jueves 30 de julio la Guardia Civil procedió a la detención de los presuntos autores, con indicios concluyentes de la ejecución reciente de trabajos de soldadura sobre una estructura metálica ubicada en el terreno forestal.