Toledo se prepara para el eclipse solar del 12 de agosto con un dispositivo preventivo de seguridad: este será el punto donde se concentren más personas

El próximo miércoles 12 de agosto es una fecha marcada en el calendario para miles de personas que quieren contemplar el eclipse total de Sol desde algunos de los mejores miradores de Castilla - La Mancha y España. Consciente de la afluencia de visitantes que se espera, el Ayuntamiento de Toledo ha puesto en marcha un dispositivo preventivo de seguridad con especial atención al entorno del Valle, uno de los puntos que prevén que concentrará un mayor número de asistentes.

La vicealcaldesa y concejal de Seguridad Ciudadana, Inés Cañizares, ha presidido la reunión operativa en la que han participado Policía Local, Policía Nacional y representantes de los distintos servicios de emergencia de la ciudad con el objetivo de coordinar las actuaciones previstas para esa jornada. El principal propósito pasa por garantizar tanto la movilidad como la seguridad de vecinos y visitantes ante un fenómeno astronómico que atraerá a numerosas personas.

“Somos plenamente conscientes de que Toledo es un foco de atracción y prevemos que se concentren gran número de personas para contemplar este fenómeno”, ha señalado Cañizares durante el encuentro.

El Valle será uno de los principales puntos de observación

Los responsables del operativo coinciden en que el entorno del Valle será uno de los lugares que reunirá a más público el próximo 12 de agosto. Su amplitud y las vistas despejadas lo convierten en un enclave privilegiado para seguir un fenómeno que, aunque en Toledo no alcanzará la totalidad, sí llegará a cubrir el 99,3 % del disco solar.

El fenómeno solar dará comienzo a las 19:37 horas, alcanzando su punto máximo a las 20:32, finalizando cerca de las 21:24 horas. Según los datos oficiales del IGN, hay 413 municipios de la comunidad autónoma que están dentro de la franja de totalidad (100% del sol oculto), repartidos entre las provincias de Guadalajara (288) y Cuenca (125)

En la reunión han participado agentes de la Policía Local, Policía Nacional y representantes de los diferentes servicios de emergencia de Toledo / Ayuntamiento de Toledo

Según ha explicado la vicealcaldesa, el interés por el eclipse será aún mayor en otras ciudades de la región, como Cuenca y Guadalajara, donde la ocultación del Sol será superior, aunque Toledo también espera recibir una importante afluencia de personas que buscarán espacios abiertos para disfrutar del acontecimiento.

Ante esta previsión, el Ayuntamiento considera prioritario que la jornada transcurra con normalidad. "La prioridad absoluta del Ayuntamiento de Toledo es garantizar que la experiencia sea segura en dos frentes, en la movilidad, tarea que compete a Policía Local, y en la autoprotección ciudadana”, ha añadido.

Habrá controles de tráfico para evitar colapsos

Cañizares ha explicado que “las fuerzas de seguridad desplegarán controles específicos para ordenar el tráfico en aquellas zonas donde consideremos que se van a concentrar mayor número de vehículos para evitar colapsos en los accesos principales y garantizar que esas vías de evacuación permanezcan totalmente despejadas, en caso de que surja cualquier incidencia sanitaria o de emergencia”.

Junto al dispositivo de seguridad, el Ayuntamiento ha querido insistir en la importancia de la responsabilidad individual durante el eclipse. La vicealcaldesa ha recordado que observar el Sol sin la protección adecuada puede provocar lesiones oculares irreversibles. "Un eclipse sabemos que es un espectáculo maravilloso, único, pero mirarlo de forma directa sin la protección adecuada puede causar daños muy graves en la vista. Por tanto, es obligatorio el uso de gafas especiales homologadas que cumplan con la normativa”, ha precisado

Además, ha recordado que no sirven las gafas de sol convencionales ni los métodos caseros para observar el eclipse y ha pedido a quienes acudan a disfrutar el fenómeno que lleven suficiente agua para prevenir golpes de calor, al celebrarse en pleno mes de agosto, así como extremar las precauciones en el entorno natural para evitar cualquier riesgo de incendio.