SUCESOS
Detenidos los presuntos autores del tiroteo de Gerindote (Toledo) ocurrido en julio
El tiroteo se produjo por una disputa entre clanes familiares y los sospechosos huyeron a un pequeño pueblo de Málaga para eludir a las autoridades
Joaquín De la Aleja
La madrugada del martes 7 de julio, un suceso alteró la calma habitual que se vive en el pequeño pueblo toledano de Gerindote, de poco más de 2.000 habitantes, cuando un clan familiar desató un tiroteo contra la vivienda de otra familia con la que se mantenía en disputa, dando inicio así a un ajuste de cuentas al más puro estilo gánster. Los estruendos de los disparos se hicieron eco por todo el municipio, una escena que donde se pretendía dar muerte a los residentes que se encontraban en el interior del inmueble, aunque la refriega no registró ninguna víctima mortal ni tampoco heridos.
A raíz de este violento altercado, la Guardia Civil comenzó una investigación para averiguar quienes habían sido los responsables de tal altercado, que les condujo a diferentes municipios de la provincia de Toledo, donde se ubicaban las residencias habituales de los distintos sospechosos.
Huida hacia Calahonda (Málaga)
Después de que los agentes procedieran a los registros, la búsqueda no les permitió localizar a los implicados en el tiroteo, por lo que tuvieron que ampliar aún más el enfoque y recurrir a nuevas líneas de investigación. El rastro les condujo hacia la provincia de Málaga, concretamente, al municipio de Calahonda. Los sospechosos abandonaron sus residencias habituales para fugarse hasta esta pequeña localidad andaluza con el objetivo de eludir a las autoridades.
Fue durante la jornada del jueves 30 de julio, cuando un dispositivo policial desplegado en el municipio malagueño logró detener a seis integrantes del clan familiar que presuntamente fueron partícipes en el tiroteo de Gerindote. Tras proceder a su arresto por los delitos de tres presuntos intentos de homicidio, los detenidos fueron puestos a disposición judicial, ingresando cuatro de ellos en prisión provisional.
Los cuatro hombres y dos mujeres arrestados con edades comprendidas entre los 28 y los 67 años, además de ser arrestados por los delitos de homicidio en grado de tentativa, también se les atribuyen presuntos delitos de tenencia ilícita de armas, amenazas, pertenencia a grupo criminal y usurpación de estado civil.
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