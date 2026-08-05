OBRAS
Toledo adjudica la remodelación del cruce del Circo Romano con Cristo de la Vega para construir una nueva rotonda
La intervención municipal, con un presupuesto de 98.144 euros, creará una pequeña rotonda para mejorar la seguridad vial y peatonal en el cruce
Inés Valero
Uno de los puntos con mayor intensidad de tráfico de Toledo afrontará en los próximos meses una importante transformación. El Ayuntamiento ha adjudicado las obras para mejorar la seguridad vial y peatonal en la intersección del paseo del Circo Romano con la avenida del Cristo de la Vega, una actuación que pretende reorganizar este peligroso cruce para facilitar la circulación de vehículos y reforzar la protección de los peatones.
La intervención, que contará con un plazo de ejecución de dos meses, supone un nuevo paso dentro de las actuaciones municipales destinadas a modernizar la red viaria de la ciudad y mejorar la movilidad y seguridad urbana.
Una pequeña rotonda para ordenar el tráfico
La principal actuación consistirá en la construcción de una pequeña rotonda que garantice la seguridad de la circulación en este peligroso cruce. Además, se reforzará el firme, se mejorará la señalización y la visibilidad y se adecuarán las aceras para que tengan continuidad y garantizando la seguridad a los viandantes.
Las obras han sido adjudicadas a la empresa Porimancha Ingeniería y Construcción S.L. por un importe de 98.144,31 euros y contarán con un plazo de ejecución de dos meses, una vez formalizado el contrato.
Por otro lado, la Junta de Gobierno Local también ha aprobado la adjudicación de las obras de instalación de la climatización en el CEIP Alfonso VI, dentro del programa FEDER Castilla-La Mancha 2021-2027, tal y como avanzó el alcalde, Carlos Velázquez. Las obras han sido adjudicadas por 207.932,49 euros y permitirán mejorar el confort térmico del centro educativo mediante la instalación de nuevos equipos de climatización.
Mantenimiento de áreas infantiles, biosaludables y caninas
En otro orden de cosas, la Junta de Gobierno Local, también ha aprobado el inicio de licitación del servicio de conservación y mantenimiento de las áreas infantiles, biosaludables y caninas, con un presupuesto base de licitación de 357.602,30 euros y una duración inicial de dos años, prorrogable por otros dos.
Este contrato permitirá garantizar el correcto mantenimiento y la seguridad de estos espacios de ocio repartidos por todos los barrios de la ciudad.
Asimismo, la Junta de Gobierno ha dado luz verde al inicio de la contratación para la adquisición de nueva maquinaria, entre ella; una retroexcavadora destinada al Área de Obras, Infraestructuras y Medio Ambiente, con una inversión de 94.500 euros, que permitirá reforzar los medios materiales de las brigadas municipales para actuar con mayor eficacia en la conservación de la ciudad.
En la misma línea, se ha aprobado el expediente para nueva maquinaria en parques y jardines con una inversión total de 109.985,37 euros para adquirir un tractor con aperos, una trituradora y una desbrozadora de control remoto.
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