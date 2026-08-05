Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse solarIncendios Sierra OesteArnau OrtizNanomedicinaEstudiar coreanoOMODA Madrid es ModaLeo MessiDiscarluxPontón de la OlivaEl tiempo
instagramlinkedin

DURANTE EL MES DE JULIO

El "Mes de los Artistas Toledanos" vuelve a ser un éxito en Toledo: más de 5.000 visitas

Durante todo el mes de julio las obras de hasta cuatro artistas vinculados con la ciudad de Toledo estuvieron expuestas en el Centro Cultural San Marcos

La segunda edición del &quot;Mes de los Artistas Toledanos&quot; recibe más de cinco mil visitas

La segunda edición del "Mes de los Artistas Toledanos" recibe más de cinco mil visitas / Ayuntamiento de Toledo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
María Saiz

María Saiz

Por segundo año consecutivo, el Centro Cultural San Marcos ha abierto sus puertas durante el mes de julio para mostrar las obras de los artistas toledanos. En total, 5.000 personas pudieron disfrutar de la riqueza pictórica y fotográfica de artistas vinculados a Toledo.

La concejal de Cultura y Patrimonio, Ana Pérez, ha hecho balance del éxito de la segunda edición del "Mes de los Artistas Toledanos". El espacio contó con las obras de Iván Ibáñez, Mar Villapalos Gaspar, Olga García López y Francisco Medina Rodríguez (1924-2020), cuya participación se realizó a título póstumo.

La elección de estos autores se realizó tras el estudio y evaluación de las candidaturas presentadas, atendiendo a criterios de calidad artística, trayectoria profesional y vinculación con la ciudad de Toledo.

El espacio contó con las obras de Iván Ibáñez, Mar Villapalos Gaspar, Olga García López y Francisco Medina Rodríguez

El espacio contó con las obras de Iván Ibáñez, Mar Villapalos Gaspar, Olga García López y Francisco Medina Rodríguez / Ayuntamiento de Toledo

La muestra de obras de los cuatro artistas ha recibido más de cinco mil visitas

De esta manera, su muestra ha permanecido abierta durante un mes en el que los visitantes han podido disfrutar de una cuidada selección de obras representativas de estos cuatro artistas, ofreciendo una visión de la riqueza y diversidad de la creación artística toledana.

Pérez ha manifestado la importancia de "este tipo de iniciativas, impulsadas por el Ayuntamiento de Toledo, para dar visibilidad a los creadores vinculados a nuestra ciudad y dar apoyo a su talento artístico y cultural".

Noticias relacionadas y más

Con esta iniciativa, ha finalizado, "el Ayuntamiento de Toledo continúa impulsando espacios de difusión para creadores locales y acercando el arte a los ciudadanos, contribuyendo al enriquecimiento de la programación cultural de la ciudad".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ni Retiro ni Casa de Campo: estos son los cinco mejores lugares de Madrid para ver el eclipse solar total de 2026
  2. Qué fue de Miguel Ángel Valero, la estrella de 'Verano azul' que cambió la televisión por enseñar ingeniería telemática en la universidad
  3. Madrid modifica las rutas de tres líneas de autobús por la peatonalización de la Plaza Mayor de Barajas
  4. Así son los horarios para aparcar gratis en agosto dentro de Madrid: las tardes laborables, también sin coste
  5. Qué fue de José María Cano, el componente de Mecano que decidió poner fin al grupo más importante del pop español
  6. Los mejores bomberos de Madrid' son los bisontes: así evitaron que el fuego devorara una reserva natural en Robledo de Chavela y la convirtieron en 'un oasis' para otros animales
  7. Confirmado por la Comunidad de Madrid: la línea 6 de metro cerrará su tramo entre Ciudad Universitaria y Argüelles
  8. Leo Messi dona 80.000€ para la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid tras los devastadores incendios

El "Mes de los Artistas Toledanos" vuelve a ser un éxito en Toledo: más de 5.000 visitas

El "Mes de los Artistas Toledanos" vuelve a ser un éxito en Toledo: más de 5.000 visitas

Detenidos los presuntos autores del tiroteo de Gerindote (Toledo) ocurrido en julio

Detenidos los presuntos autores del tiroteo de Gerindote (Toledo) ocurrido en julio

Toledo adjudica la remodelación del cruce del Circo Romano con Cristo de la Vega para construir una nueva rotonda

Toledo adjudica la remodelación del cruce del Circo Romano con Cristo de la Vega para construir una nueva rotonda

El paro frena su tendencia a la baja en Toledo: suma 331 desempleados en julio

El paro frena su tendencia a la baja en Toledo: suma 331 desempleados en julio

Toledo encuentra un refugio contra el calor, y de ocio, en el Círculo de Arte

Toledo encuentra un refugio contra el calor, y de ocio, en el Círculo de Arte

Los castellanomanchegos lideran el turismo nacional: ocho de cada diez elegirán viajar por España este verano

Las obras de asfaltado llegan al Polígono: estas son las calles del barrio de Toledo que se renovarán en agosto

Las obras de asfaltado llegan al Polígono: estas son las calles del barrio de Toledo que se renovarán en agosto

Tres fallecidos en Toledo por un accidente laboral y dos siniestros de tráfico este fin de semana

Tres fallecidos en Toledo por un accidente laboral y dos siniestros de tráfico este fin de semana