DURANTE EL MES DE JULIO
El "Mes de los Artistas Toledanos" vuelve a ser un éxito en Toledo: más de 5.000 visitas
Durante todo el mes de julio las obras de hasta cuatro artistas vinculados con la ciudad de Toledo estuvieron expuestas en el Centro Cultural San Marcos
Por segundo año consecutivo, el Centro Cultural San Marcos ha abierto sus puertas durante el mes de julio para mostrar las obras de los artistas toledanos. En total, 5.000 personas pudieron disfrutar de la riqueza pictórica y fotográfica de artistas vinculados a Toledo.
La concejal de Cultura y Patrimonio, Ana Pérez, ha hecho balance del éxito de la segunda edición del "Mes de los Artistas Toledanos". El espacio contó con las obras de Iván Ibáñez, Mar Villapalos Gaspar, Olga García López y Francisco Medina Rodríguez (1924-2020), cuya participación se realizó a título póstumo.
La elección de estos autores se realizó tras el estudio y evaluación de las candidaturas presentadas, atendiendo a criterios de calidad artística, trayectoria profesional y vinculación con la ciudad de Toledo.
La muestra de obras de los cuatro artistas ha recibido más de cinco mil visitas
De esta manera, su muestra ha permanecido abierta durante un mes en el que los visitantes han podido disfrutar de una cuidada selección de obras representativas de estos cuatro artistas, ofreciendo una visión de la riqueza y diversidad de la creación artística toledana.
Pérez ha manifestado la importancia de "este tipo de iniciativas, impulsadas por el Ayuntamiento de Toledo, para dar visibilidad a los creadores vinculados a nuestra ciudad y dar apoyo a su talento artístico y cultural".
Con esta iniciativa, ha finalizado, "el Ayuntamiento de Toledo continúa impulsando espacios de difusión para creadores locales y acercando el arte a los ciudadanos, contribuyendo al enriquecimiento de la programación cultural de la ciudad".
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