Toledo encuentra un refugio contra el calor, y de ocio, en el Círculo de Arte

Desde el mes de agosto, Toledo contará con un novedoso refugio climático, dispuesto por la asociación cultural El Círculo de Arte. El espacio denominado "Oasis", permanecerá abierto todos los días de agosto como lugar de descanso frente a las altas temperaturas. El espacio combinará la climatización con una programación cultural, talleres y actividades comunitarias que serán impulsadas por diversas asociaciones de la ciudad.

La iniciativa vio la luz tras la colaboración entre el Círculo de Arte y colectivos como, Atrevida, Toledo Errante, Comunidad Resonante o El Dorado, con el respaldo de la Concejalía de Asunto Sociales, Inclusión, Familia y Mayores del Ayuntamiento de Toledo. Un espacio que abrirá sus puertas de 12:00 a 21:00 de lunes a domingo, ubicado en la Plaza San Vicente, 2.

En el transcurso de la presentación, Fernando Barredo, el director del Círculo de Arte, ha defendido la necesidad de habilitar refugios climáticos donde la ciudadanía pueda resguardarse del calor en tiempos de extrema afección a la salud por las altas temperaturas. En este contexto, el director ha recalcado los efectos del cambio climático, mientras recordaba la vulnerabilidad de quienes viven en viviendas mal aisladas o que no pueden asumir los costes de mantener un aire acondicionado encendido durante todo el verano.

El objetivo, según ha explicado, es que el refugio en cuestión, no sea únicamente un lugar donde refrescarse, sino un punto de encuentro y de "buen rollito". Los usuarios podrán permanecer allí aunque no participen de las actividades del centro, pueden descansar, leer, jugar o acudir con comida para pasar parte del día, y se sientan "como en casa".

Actividades para el mes de agosto

El refugio "Oasis" abrirá sus puertas de lunes a domingo, en horario ininterrumpido desde las 12:00 hasta las 21:00 horas, ofreciendo una programación que estará organizada por las asociaciones participantes. Habrá talleres de manualidades, propuestas de bienestar y salud como sesiones de relajación, meditación o yoga, encuentros culturales y actividades intergeneracionales.

El Círculo de Arte se encuentra en la Plaza San Vicente, 2 / Ayuntamiento de Toledo

Asimismo desde el Círculo de Arte han notificado que cualquier persona puede aportar iniciativas propias, desde compartir lecturas o conocimientos hasta organizar actividades abiertas, con la finalidad de convertir el espacio en un punto de convivencia vecinal durante el verano.