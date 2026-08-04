El paro frena su tendencia a la baja en Toledo: suma 331 desempleados en julio

La cola ante la puerta de las oficinas de empleo ha aumentado durante el mes de julio en la provincia de Toledo. Según los datos facilitados por el portal de estadísticas de Castilla-La Mancha, el número de parados asciende en 1.334 personas más en esta parte de la región, un 2,92% más en comparación con el mes de junio.

Pese a que el verano es una de las etapas donde las oportunidades de empleo supuestamente se multiplican a causa del turismo, los empleos temporales por sustituciones en el periodo vacacional o el aumento de las actividades de ocio y entretenimiento, entre otras razones, los datos demuestran que la provincia de Toledo ha experimentado un repunte al alza de personas desempleadas durante el pasado mes de julio, en el que se registran 65.077 personas demandantes de empleo, a diferencia de las 63.743 registradas durante el mes de junio.

Una breve radiografía del mercado laboral en la provincia

El sector servicios ha sido el que más trabajadores ha perdido con 1.017 afiliados menos, mientras que el sector de la construcción y la agricultura, registran 89 y 41 empleados menos, respectivamente. La industria es el único sector que se ha mantenido a la baja, contando con 44 afiliados más en comparación con el mes anterior.

En cuanto al número de demandantes de empleo por sexo, los hombres acaparan el mayor número de bajas entre el total de afiliados en el último mes, abarcando el 2,25% de, mientras que las mujeres registran el 0,67%. En cuanto a las cifras totales, el sector femenino continúa siendo el peor parado en relación a empleabilidad, representando el 65% de personas paradas en la provincia de Toledo.

Según detalla la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el paro registrado por tipo de ocupación se corresponde con algunos de los siguientes: técnicos, profesores y científicos, con 330 parados más durante el mes de julio; técnicos y profesionales de apoyo, este gremio engorda las cifras del paro con 85 bajas más; administrativos y trabajadores de oficina, aportan 70 demandantes de empleo más a las listas; y en el área de la restauración, se cuenta con 133 afiliados menos a la Seguridad Social.

Involución del empleo en Toledo durante el verano

El pasado viernes, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicaba nuevos datos en relación a las tasas de desempleo en Castilla-La Mancha registrado en el último trimestre, donde se indicaba un descenso del número de parados en la región. Las cifras provocaron una atmósfera de optimismo en torno a este índice.

Sin embargo, los nuevos datos arrojados por la Junta de CLM ponen en relieve una tendencia alcista con respeto al número de desempleados que refleja como la actividad laboral que vive la provincia de Toledo en plena temporada de verano, no se encuentra en uno de sus mejores momentos del año.