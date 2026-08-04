Los castellanomanchegos lideran el turismo nacional: ocho de cada diez elegirán viajar por España este verano

Castilla-La Mancha será este verano la comunidad autónoma más fiel al turismo nacional. Mientras miles de españoles ya han disfrutado de sus vacaciones y otros tantos esperan ansiados su momento, los viajeros castellanomanchegos destacan por una preferencia clara: recorrer destinos dentro del país. Así lo refleja el I Barómetro del Viajero de Intermundial, que sitúa a la región como la que registra un mayor porcentaje de viajeros que optarán por desplazarse por España durante sus próximas vacaciones.

Según el estudio elaborado por la compañía de Grupo Atlantigo especializada en seguros de viaje, el 79,2% de los viajeros de Castilla-La Mancha tiene previsto realizar su próximo viaje de ocio dentro de las fronteras españolas, el porcentaje más elevado de todas las comunidades autónomas y muy por encima de la media nacional, situada en el 68%. El informe concluye que los castellanomanchegos, junto con los viajeros de Castilla y León, son quienes muestran una mayor inclinación por el turismo interior.

El turismo nacional sigue siendo el gran protagonista

El informe señala que, pese a la incertidumbre económica, el 83% de los españoles viajará este verano. Sin embargo, no todos lo harán en las mismas condiciones. Más de uno de cada cinco viajeros reconoce que ha tenido que modificar el presupuesto previsto para sus vacaciones debido al contexto económico. En concreto, un 22,2% ajustará el gasto, mientras que un 14,9% reducirá directamente el dinero destinado al viaje por la situación de sus finanzas personales. Al mismo tiempo, un 34,5% prevé gastar más que el año pasado, aunque la mayoría lo atribuye al encarecimiento del transporte y del alojamiento y no a una mayor intención de disfrutar o ampliar sus vacaciones.

En cuanto a los destinos elegidos, el turismo nacional continúa siendo el favorito de los españoles. Después de España, Europa se mantiene como el segundo destino preferido, sobre todo el de los catalanes -el 47,1% tiene previsto desplazarse por el continente europeo frente al 39,6% de la media española-mientras que Latinoamérica ocupa un lugar mucho más reducido entre las opciones vacacionales.

Entre quienes viajarán por España, los destinos de costa y playa siguen encabezando las preferencias, elegidos por el 37,8% de los encuestados. Las escapadas urbanas ocupan el segundo lugar con un 18,3%, especialmente entre los jóvenes de entre 18 y 29 años. Además, casi la mitad de los españoles viajará en pareja, mientras que otro porcentaje importante lo hará junto a sus hijos o con amigos.

Crecen las preocupaciones antes de viajar

El informe también refleja que el 91,2% de quienes viajarán en los próximos meses reconoce tener alguna preocupación relacionada con sus vacaciones. Los retrasos y cancelaciones del transporte encabezan la lista de inquietudes, seguidos por las enfermedades o accidentes y la pérdida o robo del equipaje.

Pese a ello, solo tres de cada diez españoles tienen contratado o prevén contratar un seguro de viaje para sus vacaciones. Entre quienes conocen bien este tipo de productos, el 78% considera que su contratación es esencial o recomendable, aunque el estudio también detecta un amplio desconocimiento sobre las coberturas reales que ofrecen estas pólizas.

A la hora de organizar las vacaciones, los buscadores tradicionales siguen siendo la herramienta más utilizada, aunque la inteligencia artificial comienza a hacerse un hueco. El 18,4% de los españoles asegura utilizar habitualmente herramientas de IA para preparar sus viajes, un porcentaje que aumenta hasta casi el 30% entre los jóvenes. Aun así, las agencias de viajes continúan desempeñando un papel relevante, especialmente por la seguridad y el asesoramiento que ofrecen en viajes más complejos o internacionales.