Tres fallecidos en Toledo por un accidente laboral y dos siniestros de tráfico este fin de semana

Este fin de semana, la provincia de Toledo ha registrado tres víctimas mortales en un accidente laboral y dos siniestros de tráfico. Los tres sucesos ocurrieron el sábado 1 de agosto en los municipios de Yeles, Cebolla y Nambroca, ninguno de los fallecidos superaba los 30 años de edad.

A primera hora de la jornada de sábado, una joven de 22 años falleció mientras trabajaba en una lavandería industrial en Yeles, ubicada en el Camino Canteras. El accidente de la empleada se produjo al quedar atrapada en una de las máquinas del recinto. Aunque sus compañeros han intentado rescatarla, no pudieron lograr liberarla, por lo que solo quedaba esperar al rescate de las autoridades. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del parque de bomberos de Illescas, que tuvieron que intervenir en un complejo operativo para liberar el cuerpo sin vida de la joven, además de sanitarios del 112 y Guardia Civil, que solo pudieron certificar su muerte.

Un fatal incidente que ha vuelto a encender las alarmas en la provincia de Toledo sobre la seguridad en el entorno laboral. El trágico suceso se suma a los accidentes mortales ocurridos con anterioridad, provocando así un aumento de los índices de siniestralidad en la región. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las causas exactas que dieron lugar a este hecho luctuoso.

Las carreteras de Toledo dejan dos fallecidos

Las carreteras toledanas también han sido testigo de dos siniestros con víctimas mortales durante el pasado fin de semana. Ambos responden a un mismo patrón de salida de vía, según los datos confirmados por el Servicio de Emergencias 112 de la comunidad.

Las víctimas han sido dos jóvenes de 26 y 29 años. El primer accidente se produjo durante la noche del sábado 1 de agosto en la CM-4002, a la altura del municipio de Cebolla, donde el joven de 26 años quedó atrapado después de que su vehículo se precipitara fuera de la calzada.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y bomberos del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios (CPEIS) del parque de Talavera de la Reina, que llevaron a cabo las labores de excarcelación, además de un médico de Urgencias, una ambulancia de Urgencias y una UVI móvil, sin lograr salvar la vida al joven.

Horas más tarde, de madrugada, se producía otro incidente mortal en la CM-4059, dentro del término municipal de Nambroca, donde una joven de 29 años fallecía en el acto tras salirse de la vía en el vehículo que conducía, quedando también atrapada en el interior del mismo.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, bomberos del Consorcio del parque de Toledo y una UVI, encargada de certificar el fallecimiento de la mujer.