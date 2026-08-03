Los cortes de tráfico en la TO-22 con acceso a Toledo se prolongarán hasta mediados de septiembre

Los toledanos que residen cerca a la zona afectada por las obras, ya pudieron presenciar cortes de tráfico llevados a cabo durante la noche del viernes 31 de julio al sábado 1 de agosto, fecha en la que la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT) comenzó los trabajos de rehabilitación del pavimento en uno de los tramos de la autovía TO-22 entre Mocejón y Toledo, actuaciones que se prolongarán hasta mediados de septiembre.

Concretamente, la primera jornada de trabajos se dedicó a la mejora del firme correspondiente al tronco de la autovía y algunos de los enlaces con la carretera A-42. Por lo tanto, para continuar con la rehabilitación de la autovía serán necesarios más cortes de tráfico en la carretera TO-22, siempre durante la noche y afectando a un solo sentido, por lo que la interrupción del tráfico solo será parcial y se dejará operativa la calzada en sentido contrario en todo momento.

Los residentes del barrio de Azucaica y la Urbanización Casa de Campo se verán especialmente afectados

Esta iniciativa impulsada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible cuenta con la financiación de 3,07 millones de euros y la mejora superficial del firme se ejecutará en un tramo de 9,5 kilómetros.

De cualquier forma, será necesario realizar cortes parciales en los ramales de los enlaces de la autovía de manera que se reconducirá el tráfico por itinerarios alternativos, utilizando la carretera CM-4001, que discurre paralela a lo largo de toda la traza de la TO-22. Los residentes del barrio de Azucaica y la Urbanización Casa de Campo de la ciudad de Toledo se verán especialmente afectados por la interrupción de la circulación en esta vía.

Fases de ejecución, tipo de trabajos y tramos afectados

Los trabajos aún pendientes de ejecución se realizarán en horario nocturno entre las 20:00 y las 06:00 horas con el fin de provocar la mínima afectación al tráfico, así como para garantizar la seguridad de los trabajadores y evitar las olas de calor.

Además, en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, las actuaciones están siendo convenientemente señalizadas, minimizando en la medida de lo posible las alteraciones de tráfico.

Los trabajos de rehabilitación para este tramo de las TO-22 se han dividido en cuatro fases de ejecución. La primera fase procederá al fresado y reposición de ramales, que provocará al cierre de ramales durante la ejecución de saneos. Entre los afectados, se encuentra el ramal 24, con acceso de CM-4001 A Toledo, siendo este uno de los ramales con mayor tránsito habitual de vehículos. En esta fase también se verá afectado el ramal 3, con acceso desde A-42 sentido Ciudad Real a TO-22 sentido decreciente; y el ramal 13, con acceso desde glorieta Salto del Caballo a A-42 sentido Ciudad Real.

Durante la segunda fase se ejecutará la rodadura en tronco, efectuando la capa de rodadura del tronco en sentido creciente primero y desviando a los vehículos que acceden desde AP-41 hacia A-40 a través de la CM-4001 a Mocejón. Una vez terminado el primer kilómetro del sentido creciente y quede liberada la salida 1 de la TO-22, se desviará el tráfico por el enlace de Mocejón para continuar el trayecto a Toledo por esa vía.

En cuanto a la ejecución de la capa de rodadura en sentido decreciente, se desviará el tráfico hacia la CM-4001 sentido Mocejón en el ramal 25 bis de la TO-22 para que aquellos vehículos que transitan desde la Glorieta del Salto del Caballo, y hacia la A-42 sentido Ciudad Real para aquellos que quieran acceder desde la A-42 sentido Madrid.

La tercera fase será la de rodadura de los ramales. Se ejecutarán de la misma forma que la fase de fresado y reposición, es decir, cortes diarios de 20.00 a 6.00 horas y con las mismas peculiaridades anteriormente descritas en la primera fase .

La cuarta fase será la impermeabilización de tableros. Para la ejecución de las impermeabilizaciones de los tableros es necesario el corte total de los ramales afectados durante el periodo de tiempo de los trabajos, serán tres los ramales afectados.