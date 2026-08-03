Las obras de asfaltado llegan al Polígono: estas son las calles del barrio de Toledo que se renovarán en agosto

El barrio residencial de Santa María de Benquerencia (Polígono) de Toledo comenzará agosto con las obras de pavimentación planificadas dentro del Plan de Asfaltado de la ciudad. Una intervención que incluirá entre otras calles Río Butarque y Río Guadiana, principal acceso al Hospital Universitario de la capital

Un barrio clave donde este plan municipal "no podía faltar", según anunció este lunes el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, durante una visita al barrio toledano. Este plan de renovación, que supone una inversión de 300.000 euros, se sumará a las ejecutadas en las calles Jarama con Ventalomar y a las calles de Valdemarías, Arlés, Valdeyernos y Guadania.

Estas son las calles del Polígono donde comenzarán las obras

Los trabajos forman parte del Plan de Asfaltado impulsado por el Ayuntamiento y responden a una reivindicación histórica del barrio. El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, y la concejala de Obras y Servicios, Loreto Molina, han supervisado las zonas donde se intervendrá y han destacado que el objetivo es priorizar aquellas calles cuyo estado requiere una actuación urgente para mejorar la movilidad diaria de vecinos, peatones y conductores.

Este plan de renovación, que supone una inversión de 300 mil euros y un plazo de ejecución de dos meses / Ayuntamiento de Toledo

Además de la renovación del asfalto, el proyecto contempla la mejora del firme de 55 pasos de peatones distribuidos por el Polígono residencial. Una iniciativa que responde al incremento de la seguridad tanto de peatones como conductores en una de las zonas de la ciudad con mayor intensidad de tráfico y tránsito peatonal.

En esta línea de trabajo, el alcalde ha puesto en valor el trabajo que realizan las Asociaciones de Vecinos para conseguir que se escuchen todas las necesidades de los barrios de la ciudad.

Por ello, Velázquez ha concluido "estamos llegando a todos los rincones de la ciudad y lo estamos haciendo gracias a los encuentros con las Asociaciones de Vecinos. En este caso, con la Asociación de vecinos El Tajo con quienes hemos mantenido encuentros para mejorar la calidad de vida de los vecinos del barrio del Polígono”.