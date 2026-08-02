Los tuppers del verano: las recetas de la chef Paufeel para sobrevivir a agosto en la oficina

Mientras buena parte de España disfrutan de las vacaciones, miles de trabajadores continúan acudiendo cada mañana a la oficina con el mismo reto de cada verano: qué llevar en el tupper para comer bien sin renunciar al sabor. Ensaladas aburridas, bocadillos improvisados o platos pesados que no apetecen con 40 grados son algunos de los errores más habituales. Sin embargo, preparar un menú saludable, colorido y saciante puede ser mucho más sencillo de lo que parece.

La chef y creadora de contenido gastronómico Paufeel, nombrada Hija Adoptiva de Castilla-La Mancha el pasado mes de mayo tras haber conquistado a miles de seguidores con sus recetas y su estrecha vinculación con la región, defiende que comer sano no tiene por qué ser complicado. Durante un encuentro organizado por Burgo de Arias, en el que presentaron su nueva herramienta de inteligencia artificial diseñada para ayudar a los consumidores a encontrar inspiración culinaria, la cocinera compartió con este periódico algunos de sus trucos para afrontar el mes de agosto sin caer en la rutina gastronómica. Su filosofía es clara: "Mi truco es la sencillez. Al final mis recetas siempre son muy sencillas, con cuatro ingredientes que en un momento puedo convertir en una receta sabrosa y con color".

Antes de hablar de recetas, Paufeel insiste en una idea que se repite en prácticamente todas sus elaboraciones: el queso. Para ella no solo aporta sabor y versatilidad, sino que también desempeña un importante papel nutricional. "Tiene muchas proteínas, es importantísimo en el día a día", explica.

Y lejos de quienes piensan que comer saludable resulta aburrido, Paufeel defiende justo lo contrario. "La comida saludable se puede convertir en recetas mucho más fáciles y divertidas que entran por los ojos. Se puede comer con mucho sabor trabajando con productos de temporada".

Estos son los tuppers que presenta Paufeel para llevar a la oficina

Para aquellos que opten por un plato saludable y saciante, Paufeel recomienda preparar unos originales wraps de lechuga. "Los rellenas con queso fresco y puedes añadir salmón, aguacate o incluso albaricoques. Si no quieres salmón puedes poner jamón serrano y te sale como un bocadillo de lechuga riquísimo", explica. La misma idea sería hacer unos rollitos de pepino, basta con laminar el pepino, colocar una base de queso fresco y añadir salmón, aguacate y mango antes de enrollarlo y cortarlo. "En cinco minutos tienes dos recetas coloridas y saciantes", asegura.

Por otro lado, "las ensaladas siempre son muy versátiles". La primera que propone es una ensalada muy completa. La base comienza con un aliño de yogur al que se añade quinoa, tomates cherry, pollo, espinacas y queso. Una receta equilibrada, rica en proteínas y perfecta para preparar con antelación.

La segunda opción apuesta por sabores más frescos gracias a un aliño elaborado con lima, aceite de oliva, pimentón y comino. Después se incorporan maíz, pimientos, cebolla, garbanzos especiados, lechuga y queso, dando como resultado una ensalada muy colorida y fácil de transportar.

La tercera receta comienza con una sencilla crema de aguacate sobre la que se añaden huevo cocido, más aguacate, tomates cherry, canónigos y queso. Un plato que apenas requiere unos minutos de preparación y que mantiene todo su sabor incluso después de varias horas en la nevera.

Y si hay un imprescindible en su cocina durante el verano, ese es el gazpacho. "Es el rey de mi casa. Lo tengo siempre preparado en botellas y me encanta", reconoce.

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Saúl Craviotto y Vero Gómez durante el evento de Burgo de Arias / EPE

Estas y más son algunas de las recetas presentes de la creadora de contenido en la herramienta Chef Burgo de Ar(IA)s donde tanto las recetas de Paufeel, como de otros chefs creadores de contenido como Paola Freire, conocida por su proyecto Foodtropia; el chef Roberto Bosquet, creador de la filosofía Fast Food saludable; la cocinera Vero Gómez o el deportista olímpico Saúl Craviotto, ganador de la segunda edición de MasterChef Celebrity. Todos ellos aportan propuestas orientadas a quienes buscan platos ricos en proteínas y opciones compatibles con un estilo de vida sano y activo.