El eclipse solar que cambiará el cielo el 12 de agosto: estos son los mejores lugares para verlo en Toledo

El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 podrá observarse desde toda España durante el atardecer. La fase parcial comenzará, dependiendo de la ubicación, entre las 19:30 y las 19:38 horas, mientras que el momento de máxima ocultación llegará alrededor de las 20:30 horas.

Durante la franja temporal en la que ambos cuerpos celestes coincidirán en perfecta alineación, el país presenciará un fenómeno natural muy excepcional y atravesará el país de oeste a este por la parte septentrional de la Península, desde Galicia hasta las Islas Baleares. Pasará por numerosas capitales, entre ellas A Coruña, Oviedo, León, Burgos, Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Logroño, Zaragoza, Castelló de la Plana y Palma. En el resto del territorio, el eclipse será parcial, como es el caso de Toledo, aunque se podrá visualizar de igual forma utilizando gafas especiales y orientando la vista hacia el sol, siempre que la nubosidad lo permita.

Gráfico de la evolución cronológico del eclipse solar del 12 de agosto / Instituto Meteorológico Nacional

Lo más importante para poder presenciar el eclipse de la mejor forma posible, es ubicarse en una zona elevada o despejada que tenga buena visibilidad hacia el oeste a la hora indicada que se producirá el opacamiento. Además, se deben utilizar gafas homologadas para la observación solar, según indican desde Instituto Geográfico Nacional de España. Las gafas también deben contar con la certificación ISO 12312-2.

Encuentra la mejor ubicación en Toledo ciudad para ver el eclipse

Dentro de la ciudad, las opciones se complican por la densa urbanización medieval. Los puntos elevados pueden funcionar si tienen vistas despejadas. En el Alcazar y alrededores, se ubica el lugar más elevado de Toledo capital, desde algunos puntos de esta localización se pueden obtener buenas vistas de la ciudad y el Valle del Tajo, aunque para visualizar el eclipse hay que asegurarse que los edificios no entorpezcan la visión hacia el oeste, ya que la inclinación solar será muy baja, a solo 7,1° sobre el horizonte, por lo que las montañas y las edificaciones pueden bloquear la visual muy fácilmente.

El Mirador el Valle ofrece también vistas panorámicas sobre Toledo y el valle, si la orientación oeste está despejada, puede servir, aunque ese día lo más seguro estará masificado, por lo que conviene ir con tiempo para coger un buen lugar. El Paseo de los Reyes Católicos puede ser otro de los emplazamientos adecuados para presenciar el eclipse del día 12 de agosto, dado que tiene zonas abiertes junto a los muros de la ciudad. No es lo más cómodo, pero si se ubica el punto exacto puede ser una buena ubicación y esté poco masificada.

De cualquier forma, se aconseja prestar atención a la previsión meteorológica durante ese día. Toledo suele tener buen clima y cielos despejados durante los meses de agosto, pero no se descarta que puedan aparecer nubes o calima, muy propias en la etapa estival. También es conveniente tener ubicaciones alternativas preparadas entre algunas de las mejores zonas de Toledo para ver el eclipse solar, nunca se sabe si será necesario hacer un movimiento de última hora.