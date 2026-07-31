Toledo acerca las energías renovables a los más pequeños durante el campamento de verano

Durante el campamento de verano que el Ayuntamiento de Toledo está desarrollando en el Centro Cívico de Palomarejos, la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda del municipio ha impartido un taller divulgativo sobre energías renovables, donde los niños y niñas participantes en este campamento han podido conocer más de cerca las ventajas y funcionalidades de las energías limpias.

Esta iniciativa, impulsada por la concejalía de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, tiene como principal objetivo fomentar la educación ambiental entre los más jóvenes de una forma amena, participativa y adaptada a su edad, a través de dinámicas grupales y experiencias prácticas, donde los menores han aprendido como se aplica la eficiencia energética en el día a día en los hogares.

Durante la sesión, guiada por los profesionales de la Oficina Municipal de Energía (OMET), los niños y niñas han podido descubrir sobre que tratan las energías renovables, principalmente, la solar y la eólica, así como la compresión de su funcionamiento y por qué resultan tan importantes para la sostenibilidad de una ciudad. También se les ha transmitido buenos hábitos de consumo energético, como conocimientos esenciales que pueden ser aplicados en la convivencia familiar y en la administración del hogar.

“Es fundamental que desde la infancia aprendan el valor del consumo responsable”

La concejala del área, Marisol Illescas, ha puesto en valor la importancia de inculcar buenos hábitos de consumo energético en edades tempranas, así como transmitirles el papel tan importante que las energías renovables en la sociedad. “Es fundamental que desde la infancia aprendan el valor del consumo responsable y el impacto positivo que tienen las energías limpias en nuestros hogares y en la ciudad”, ha señalado Illescas. Además, la concejala ha destacado la importancia de los campamentos de verano como espacios no solo de conciliación, sino también “de aprendizaje en valores”.

De este modo, el Ayuntamiento de Toledo, junto con la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda y los profesionales de la Oficina Municipal de Energía, se han inculcado valores sobre sostenibilidad, administración de energía y convivencia familiar. Una propuesta formativa con tintes lúdicos que refuerzan el compromiso ecológico de las nuevas generaciones.