Cortes nocturnos en la TO-22: así afectarán al acceso a Toledo desde Azucaica y Casa de Campo

Los residentes de la Urbanización Casa de Campo y los vecinos del barrio de Azucaica de Toledo, se verán afectados por los cortes de tráfico programados para la noche del 31 de julio al 1 de agosto, que producirá la interrupción del tráfico en el ramal 24 que permite el acceso a la TO-22 (sentido Toledo) desde la glorieta situada en Casa de Campo.

Los cortes se producirán desde las 23:00 horas del 31 de julio hasta las 06:00 horas del 1 de agosto. La intervención de la circulación estará debidamente señalizada y conllevará implicaciones para todas las personas afectadas durante el corte. Los vecinos del barrio de Azucaica deberá desplazarse por la carretera CM-4001 (sentido Mozejón) hacia el anterior enlace de la carretera TO-22 situado en el P.K. 1+000, para poder acceder a Toledo.

Las obras se realizarán en horario nocturno para facilitar la circulación y el movimiento de los vecinos y trabajadores de estos barrios de la ciudad, ya que durante la noche se reduce el tráfico y se suspende el servicio de línea de autobuses.

Estas actuaciones serán ejecutadas por el Gobierno de España a través de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT), en la carretera estatal TO-22 (entre el P.K. 0+000 y el P.K. 9+500) conforme al proyecto de Rehabilitación, reposición de firmes, señalización y balizamiento para mejoras de la seguridad vial.

Renovación de pavimentos durante agosto y septiembre en Toledo

En cuanto a las intervenciones por parte del Ayuntamiento de Toledo en las calles de la ciudad, se llevarán a cabo las reparaciones de varias calles y pasos de cebra durante los meses de agosto y septiembre.

Todavía no se ha dado a conocer si estas actuaciones supondrán cortes de tráfico, lo que sí se ha comunicado desde el Consistorio, es que se repararán varias calles del barrio de Santa María de Benquerencia, así como también se mejorarán 55 pasos de peatones del Polígono residencial, concretamente, en las calles Valdemarías, Río Arlés, Valdeyernos, Guadiana y en el entorno del Centro de Salud.

Una propuesta aprobada a principios de año dentro del Plan Asfalto 2026 y que contará con la financiación de 170.000 euros de fondos para la renovación de los espacios urbanos.