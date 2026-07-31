Toledo espera un fin de semana con calor extremo y riesgo de incendio muy alto

Tras el fatídico episodio de incendios forestales vivido durante los últimos 10 días en la provincia de Toledo y en la Comunidad de Madrid, donde el fuego ha arrasado alrededor de 1.000 hectáreas de terreno, más los terrenos calcinados en la localidad toledana de Villarejo de Montalbán, que quedó controlado durante la tarde del pasado jueves. Ahora, Toledo encara un nuevo fin de semana de altas temperaturas y riesgo extremo de incendio.

El primero de agosto será una jornada especialmente calurosa para Toledo y la provincia en general, la Agencia Estatal de Meteorología ha decretado los avisos amarillos por calor intenso para este día de sábado y también para el domingo 2 de agosto.

Máximas de 40 grados y descenso ligero el domingo

Durante las horas centrales del sábado 1 de agosto, los termómetros alcanzarán los 40 grados centígrados de máxima, por lo que las autoridades recomiendan no exponerse directamente al sol y evitar desplazamientos. La nubosidad será escasa o nula durante este día, sin ninguna previsión de precipitaciones y tormentas.

En cuanto a las mínimas, el termómetro descenderá a los 22 grados centígrados durante la noche, se podrán apreciar leves ráfagas de viento y cielos totalmente despejados, ideal para la observación de estrellas, coincidiendo además con la lluvia de meteoros de las Perseidas, también conocida como las Lágrimas de San Lorenzo, fenómeno que se mantiene activo desde el 24 de julio hasta el 24 de agosto.

Para el domingo 2 de agosto, las máximas descenderán levemente hasta los 38 grados centígrados. Los avisos amarillos se mantendrán durante este día y las previsiones en las demás variables no presentarán cambios notables, salvo por las noches, que la nubosidad aumentará levemente. Las temperaturas mínimas se mantendrán en los mismos niveles que la jornada anterior: 22 grados centígrados.

Máxima alerta ante el riesgo de incendios

Dadas las condiciones meteorológicas que la provincia de Toledo vivirá durante las próximas jornadas, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha extremado la precaución contra el alto riesgo de incendios forestales en la comunidad, con 114 puntos de vigilancia fija distribuidos por toda la región para garantizar una detección temprana y una respuesta rápida ante cualquier conato o incendio forestal.

El Índice de Propagación Potencial de Incendios (IPP) marca un riesgo extremo ( el más alto nivel) de incendio para todo el fin de semana, por lo que las autoridades del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha (Plan INFOCAM) instan a la ciudadanía a cumplir las normativas vigentes, así como las obligaciones impuestas por ley en materia de prevención.