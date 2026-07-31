El incendio en Almorox (Toledo), en directo: levantan las restricciones en todos los municipios y el operativo baja a nivel 1

El incendio forestal originado en la localidad toledana de Almorox y que afecta al municipio madrileño de Villa del Prado ha arrasado unas 1.000 hectáreas, 800 de ellas en la Comunidad de Madrid. Después de los trabajos desarrollados durante el fin de semana, el incendio ha descendido al Nivel 1, aunque los equipos de extinción continúan trabajando en la zona para evitar reactivaciones.

La Unidad Militar de Emergencia (UME) considera "estable" la zona del municipio de Almorox afectada por el gran incendio forestal. No obstante, el operativo insiste en que será necesario seguir consolidando ese sector para impedir que el incendio vuelva a ganar intensidad.

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Tras los últimos trabajos durante la noche del lunes, este martes el Ministerio del Interior decretó el levantamiento de las restricciones en todos los municipios de Toledo. Asimismo, la situación operativa pasó de Nivel 3 a Nivel 2.

María Saiz El incendio forestal declarado en Villarejo de Montalbán se encuentra controlado / Infocam Controlado el incendio de Villarejo de Montalbán Según las últimas actualizaciones del Sistema de Información de Incendios Forestales (FIDIAS), el incendio declarado durante la mañana del 30 de julio logró ser controlado a las 18:39 horas del mismo día. En estos momentos se encuentran sobre el terreno realizando las labores de extinción dos medios terrestres y nueve personas. En total, y a expensas de que sea completamente extinguido, han participado en las labores de extincnión 19 medios -cinco aéreos y 13 terrestres- con 69 efectivos.

Joaquín De la Aleja Detenidos dos hombres como presuntos autores del incendio de Almorox La Guardia Civil ha detenido en el municipio toledano de Almorox a dos hombres de 42 y 51 años de edad como presuntos autores del incendio forestal que se inició el pasado 22 de julio en esta localidad. Según fuentes policiales, los arrestados se mantenían realizando trabajos de soldadura en una parcela de terreno forestal en la urbanización El Pinar, unas tareas prohibidas en esta época del año en la provincia de Toledo. Más información

María Saiz El aviso fue realizado por una llamada del particular a las 11:58 horas del miércoles / Infocam Nuevo incendio forestal declarado en Villarejo de Montalbán En media ola de calor, la provincia de Toledo vuelve a tener una jornada marcada por los incendios forestales. En Villarejo de Montalbán se ha originado un nuevo incendio forestal a las 11:58 horas de este miércoles. Según el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, por el momento han participado en las labores de extinción 16 medios- cinco de ellos aéreos y 10 terrestres-, con un total de 57 efectivos. Más información

María Saiz El incendio de Almorox baja a nivel 1 Tras seis días de intensos trabajos de extinción, el incendio de Almorox ha bajado a nivel 1, logrando así que ningún incendio de Castilla-La Mancha se mantenga en nivel 2 de peligrosidad. En total, las llamas han calcinado 270 hectáreas de Toledo. Según el Servicio de Información de Incendios Forestales (Fidias), el fue detectado el pasado 22 de julio en la urbanización el Pinar, y desde entonces han participado en las labores de extinción un total de 269 personas con 62 medios, seis de ellos aéreos y 56 medios terrestres.

María Saiz Los vecinos de la Iglesuela del Tiétar y Sartajada vuelven a sus casas Tras varios días de tensión e incertidumbre, los vecinos de las dos localidades toledanas que aún se encontraban evacuadas a causa de los incendios forestales en la provincia, podrán volver a sus casas. El Ministerio del Interior ha anunciado la retirada de las restricciones en estos dos municipios y también de las dos urbanizaciones de Almorox evacuadas el fin de semana. Una decisión que viene de la mano de la decretación de la desescalada de la situación operativa del Nivel 3 al Nivel 3. Además, se levantan todas las restricciones de carreteras salvo: CM-5001 con Ávila y N-403 con Ávila y Madrid.

Toledo sale de la emergencia nacional por los incendios / Delegación Gobierno Castilla-La Mancha La provincia de Toledo sale de la emergencia nacional de los incendios El Ministerio del Interior, acorde con el Gobierno de Castilla-La Mancha, han acordado reducir de Nivel 3 a Nivel 2 los incendios forestales de la provincia de Toledo. Esto supone que la provincia sale de la emergencia nacional, declarada el pasado sábado, para volver a ser competencia del Gobierno autonómico.

María Saiz Los vecinos de nueve localidades evacuadas de la provincia han sido realojados El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció durante la noche de ayer lunes el realojo de 9 de las 11 localidades evacuadas en la provincia de Toledo. Estas son las siguientes: Almendral de la Cañada

Buenaventura

Navamorcuende

Real de San Vicente

Hinojosa de San Vicente

Castillo de Bayuela

Garciotum

Nuñogómez

Pelahustán Mientras que aún siguen evacuados dos municipios: la Iglesuela del Tiétar y Sartajada, además de las dos urbanizaciones de Almorox: urbanizaciones de parque El Romillo y El Pinar de Almorox. Más información

María Saiz Extinguido el incendio en Navalcán A las 22:22 horas del lunes fue extinguido el incendio forestal declarado durante la mañana del lunes en el término municipal de Navalcán. Según la última actualización del Sistema de Información de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Fidias), participaron 15 medios -4 medios aéreos y 11 medios terrestres- y un total de 75 personas. El incendio fue detectado a las 12:32 horas tras la llamada de un particular y por el momento, las autoridades siguen sin concretar tanto la superficie afectada como el origen del fuego. Más información

El Ministerio del Interior actualiza la cifra de evacuados en Toledo a 6.200 personas Según los últimos datos actualizados por el Ministerio del Interior, hasta 6.200 personas han sido evacuadas en la provincia debido a los incendios forestales. Según han publicado en su cuenta oficial de X, la cifra asciende en total a las 63.152 personas evacuadas por los incendios de la Comunidad de Madrid, Ávila y Toledo. A ellas se suman 27.797 personas confinadas y cerca de 91 personas afectadas.