Arranca la operación salida de agosto: la DGT prevé más de 250.000 desplazamientos en Toledo

El primer fin de semana de agosto volverá a llenar de vehículos las carreteras de España. La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé 5,6 millones de desplazamientos, y 250.800 de estos tendrán lugar en la provincia de Toledo, dentro de la segunda gran operación salida del verano, un dispositivo que comienza hoy viernes 31 de julio a las 15:00 horas y se prolongará hasta la medianoche del domingo 2 de agosto.

El operativo coincide con uno de los momentos de mayor movilidad del año, al concentrar en las carreteras tanto a los españoles que regresan de haber disfrutado sus vacaciones como todos aquellos que las comienzan. Además de aquellos que viajarán de fin de semana.

Toledo será la provincia con mayor número de desplazamientos de Castilla-La Mancha. Durante el fin de semana se esperan alrededor de 857.000 movimientos en la comunidad autónoma, por lo que la DGT reforzará la vigilancia en las principales vías de la región con el objetivo de facilitar la circulación y reducir la siniestralidad durante uno de los fines de semana con más movimiento de todo el verano.

Estas son las carreteras de Toledo donde se espera mayor tráfico

La mayor concentración de vehículos se registrará en las autovías que conectan la provincia con Madrid y con el sur de la Península. Entre ellas destacan la A-42, principal vía de comunicación entre Toledo y la capital; la A-5, utilizada por quienes se desplazan hacia Extremadura; la A-4, en dirección a Andalucía; y la AP-36 quienes viajen hacia al Levante.

La DGT prevé que las mayores complicaciones se produzcan durante la tarde del viernes, cuando coincidirán los desplazamientos habituales de salida de fin de semana con los de quienes comienzan sus vacaciones de agosto. Además del sábado entre las 8:00 y 15:00 horas y la tarde del domingo por todos aquellos que regresen a sus hogares.

Además del aumento general de la circulación, Tráfico identifica varios puntos especialmente delicados por la confluencia de carreteras, las incorporaciones de vehículos o la elevada intensidad de los desplazamientos. En Toledo, la A-4 concentra tres de las zonas más delicadas:

Casilla de la Dolores , en el kilómetro 52 con posibles retenciones durante la salida

, en el kilómetro 52 con posibles retenciones durante la salida En Ocaña , en el kilómetro 62, junto al enlace con la N-301 y en el km 67,500, donde se conecta con la R-4

, en el kilómetro 62, junto al enlace con la N-301 y en el km 67,500, donde se conecta con la R-4 En la A-5, las mayores dificultades se esperan durante el regreso en los kilómetros 76 (Maqueda) y el km 100 (Cazalegas)

Además del incremento del tráfico, los conductores deberán prestar atención a los tramos en obras que permanecen activos en Castilla-La Mancha, así como a las posibles restricciones puntuales derivadas de estos trabajos. En el caso de las carreteras toledanas, las obras de la CM-502 afectan al entorno de Gamonal, alrededor del kilómetro 105,400. También hay desvíos en el kilómetro 81,950 de la N-400.

Rutas alternativas para evitar atascos en Toledo

A todos los toledanos, se sumarán miles de vehículos procedentes de la capital, por lo que, para evitar los tramos más cargados la posibilidad es continuar por la CM-42 hasta Madridejos y ahí enlazar con la A-4, donde se espera una gran concentración.

Para aquellos que se dirijan hacia Andalucía, una opción es seguir por la A-42 y la N-401 hacia Ciudad Real y continuar por la N-420 hasta Montoro (Córdoba) y ahí remotar la A-4 en el kilómetro 359. Mientras que para aquellos que se desplacen hacia el Levante, las mejores rutas son utilizar la CM-42 y enlazar con las CM-400 (hacia Murcia o Alicante) y la CM-43 (hacia Valencia).

Y para aquellos que busquen alternativas el domingo para regresar, y quieran evitar la A-5 desde Talavera de la Reina, la ruta alternativa arranca en el kilómetro 107, en conexión con la CM-400 hacia Toledo. En este tramo se puede tomar la CM-40 y enlazar con la A-42 o la AP-41 en sentido Madrid.

El operativo de la DGT contempla vigilancia, regulación del tráfico y medidas para aumentar la capacidad de la vía, con el apoyo de los agentes de la Agrupación de tráfico de la Guardia Civil, el personal de los Centros de Gestión de Tráfico, de la Unidad de Medios aéreos y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera