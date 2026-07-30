INCENDIO FORESTAL
Vuelven a saltar las alarmas en Toledo: nuevo incendio forestal en Villarejo de Montalbán
El fuego ha sido declarado a las 11:58 horas y por el momento ha movilizado a 57 personas y 16 medios entre aéreos y terrestres
Nuevo incendio forestal en la provincia de Toledo. El fuego, declarado este miércoles en el término municipal de Villarejo de Montalbán, ha obligado a movilizar por el momento a 16 medios del Plan INFOCAM, con cinco de ellos aéreos y 10 terrestres, con un total de 57 efectivos.
El avisó se realizó a las 11:58 horas del miércoles a través de un particular y, desde los primeros momentos, se desplegó un operativo integrado por cinco medios terrestres, uno aéreo y 27 efectivos; con el objetivo de frenar el avance de las llamas y evitar que el fuego alcanzara una mayor extensión.
Según la información facilitada por el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales (FIDIAS) de Castilla-La Mancha, los trabajos de extinción continúan sobre el terreno sin haber concretado si el fuego está ya controlado.
El operativo permanece pendiente de la evolución del incendio, especialmente debido a las elevadas temperaturas -que en el municipio podrán alcanzar hasta los 41 grados según la AEMET- y a las condiciones meteorológicas propias de estos últimos días de julio.
La provincia de Toledo se mantiene sin ningún incendio forestal por encima del nivel 1
Este nuevo incendio llega apenas unos días después de que la provincia viviera una de las semanas más complicadas de los últimos años. El incendio iniciado en Almorox obligó a evacuar miles de personas, motivó la declaración de la emergencia de interés nacional y terminó afectando también a las provincias de Madrid y Ávila. La evolución favorable del fuego permitió este martes rebajar el nivel de emergencia y devolver la dirección de la extinción al Gobierno de Castilla-La Mancha.
Según el listado de los incendios más significativos de Castilla-La Mancha, en estos momentos permanecen activos este nuevo en Villarejo de Montalbán y el de Almorox, iniciado el pasado 22 de julio y que ha afectado a casi mil hectáreas.
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