SANIDAD
¿Por qué Toledo se ha quedado sin la Agencia Estatal de Salud Pública? Este es el motivo que ha descartado a la ciudad
El Gobierno ha elegido Zaragoza tras valorar las ocho candidaturas presentadas, en el caso de la de Toledo, esta presentaba una sede sin terminar
La candidatura de Toledo para convertirse en la sede de la futura Agencia Estatal de Salud Pública (AESP) ya tiene respuesta. Tras varios meses compitiendo con otras siete ciudades españolas, el Gobierno ha descartado finalmente la propuesta toledana y ha elegido Zaragoza como ubicación definitiva del nuevo organismo. La resolución, publicada tras el proceso de evaluación de todas las candidaturas, revela que tuvo que ver con el edificio ofrecido para albergar la sede.
La capital toledana presentó como propuesta el antiguo edificio de la Delegación del Gobierno, un inmueble que todavía no estaba completamente acondicionado para acoger de manera inmediata la actividad de la Agencia. Ese aspecto terminó siendo determinante durante la valoración técnica realizada por la comisión encargada de estudiar las ocho candidaturas presentadas.
El informe de evaluación señala que la candidatura de Toledo carecía de "medidas cuantificadas y compromisos formalizados", además de que la documentación presentada sobre el edificio era "todavía de carácter preliminar". Entre los criterios fijados por el Gobierno figuraba que la sede pudiera comenzar su actividad en un plazo reducido y que el edificio estuviera disponible prácticamente desde el momento de la adjudicación.
Zaragoza se impuso entre las ocho candidaturas
La resolución, publicada en el Boletín Oficial del Estado, analiza de manera individual las ocho candidaturas presentadas y concluye que Zaragoza fue la ciudad mejor valorada para acoger este organismo estatal. El resto de ciudades descartadas han sido Granada, Murcia, Barcelona, León, Lugo y Oviedo.
La evaluación de las candidaturas tuvo en cuenta distintos aspectos relacionados con las instalaciones, la capacidad operativa, la conectividad, el entorno científico y sanitario o la disponibilidad de servicios para el futuro personal de la Agencia.
Finalmente ha sido Zaragoza la ciudad elegida para albergar la nueva Agencia Estatal de Salud Pública, un organismo cuya creación estaba prevista desde hace años y que quedó definitivamente regulado tras la aprobación de la Ley 7/2025. El Gobierno defendió que la elección se realizó siguiendo criterios objetivos previamente establecidos para todas las ciudades aspirantes.
La futura Agencia de Salud tendrá como misión reforzar la vigilancia epidemiológica, mejorar la coordinación ante emergencias sanitarias, impulsar la prevención y desarrollar políticas públicas basadas en la evidencia científica, competencias que adquirieron especial protagonismo tras la pandemia de la COVID-19.
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