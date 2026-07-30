En Directo
INCENDIO FORESTAL
El incendio en Almorox (Toledo), en directo: levantan las restricciones en todos los municipios y el operativo baja a nivel 1
El incendio forestal originado en la localidad toledana de Almorox y que afecta al municipio madrileño de Villa del Prado ha arrasado unas 1.000 hectáreas, 800 de ellas en la Comunidad de Madrid. Después de los trabajos desarrollados durante el fin de semana, el incendio ha descendido al Nivel 1, aunque los equipos de extinción continúan trabajando en la zona para evitar reactivaciones.
La Unidad Militar de Emergencia (UME) considera "estable" la zona del municipio de Almorox afectada por el gran incendio forestal. No obstante, el operativo insiste en que será necesario seguir consolidando ese sector para impedir que el incendio vuelva a ganar intensidad.
Tras los últimos trabajos durante la noche del lunes, este martes el Ministerio del Interior decretó el levantamiento de las restricciones en todos los municipios de Toledo. Asimismo, la situación operativa pasó de Nivel 3 a Nivel 2.
Joaquín De la Aleja
Detenidos dos hombres como presuntos autores del incendio de Almorox
La Guardia Civil ha detenido en el municipio toledano de Almorox a dos hombres de 42 y 51 años de edad como presuntos autores del incendio forestal que se inició el pasado 22 de julio en esta localidad.
Según fuentes policiales, los arrestados se mantenían realizando trabajos de soldadura en una parcela de terreno forestal en la urbanización El Pinar, unas tareas prohibidas en esta época del año en la provincia de Toledo.
María Saiz
Nuevo incendio forestal declarado en Villarejo de Montalbán
En media ola de calor, la provincia de Toledo vuelve a tener una jornada marcada por los incendios forestales. En Villarejo de Montalbán se ha originado un nuevo incendio forestal a las 11:58 horas de este miércoles.
Según el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, por el momento han participado en las labores de extinción 16 medios- cinco de ellos aéreos y 10 terrestres-, con un total de 57 efectivos.
María Saiz
El incendio de Almorox baja a nivel 1
Tras seis días de intensos trabajos de extinción, el incendio de Almorox ha bajado a nivel 1, logrando así que ningún incendio de Castilla-La Mancha se mantenga en nivel 2 de peligrosidad. En total, las llamas han calcinado 270 hectáreas de Toledo.
Según el Servicio de Información de Incendios Forestales (Fidias), el fue detectado el pasado 22 de julio en la urbanización el Pinar, y desde entonces han participado en las labores de extinción un total de 269 personas con 62 medios, seis de ellos aéreos y 56 medios terrestres.
María Saiz
Los vecinos de la Iglesuela del Tiétar y Sartajada vuelven a sus casas
Tras varios días de tensión e incertidumbre, los vecinos de las dos localidades toledanas que aún se encontraban evacuadas a causa de los incendios forestales en la provincia, podrán volver a sus casas.
El Ministerio del Interior ha anunciado la retirada de las restricciones en estos dos municipios y también de las dos urbanizaciones de Almorox evacuadas el fin de semana. Una decisión que viene de la mano de la decretación de la desescalada de la situación operativa del Nivel 3 al Nivel 3.
Además, se levantan todas las restricciones de carreteras salvo: CM-5001 con Ávila y N-403 con Ávila y Madrid.
La provincia de Toledo sale de la emergencia nacional de los incendios
El Ministerio del Interior, acorde con el Gobierno de Castilla-La Mancha, han acordado reducir de Nivel 3 a Nivel 2 los incendios forestales de la provincia de Toledo. Esto supone que la provincia sale de la emergencia nacional, declarada el pasado sábado, para volver a ser competencia del Gobierno autonómico.
María Saiz
Los vecinos de nueve localidades evacuadas de la provincia han sido realojados
El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció durante la noche de ayer lunes el realojo de 9 de las 11 localidades evacuadas en la provincia de Toledo. Estas son las siguientes:
- Almendral de la Cañada
- Buenaventura
- Navamorcuende
- Real de San Vicente
- Hinojosa de San Vicente
- Castillo de Bayuela
- Garciotum
- Nuñogómez
- Pelahustán
Mientras que aún siguen evacuados dos municipios: la Iglesuela del Tiétar y Sartajada, además de las dos urbanizaciones de Almorox: urbanizaciones de parque El Romillo y El Pinar de Almorox.
María Saiz
Extinguido el incendio en Navalcán
A las 22:22 horas del lunes fue extinguido el incendio forestal declarado durante la mañana del lunes en el término municipal de Navalcán.
Según la última actualización del Sistema de Información de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Fidias), participaron 15 medios -4 medios aéreos y 11 medios terrestres- y un total de 75 personas.
El incendio fue detectado a las 12:32 horas tras la llamada de un particular y por el momento, las autoridades siguen sin concretar tanto la superficie afectada como el origen del fuego.
El Ministerio del Interior actualiza la cifra de evacuados en Toledo a 6.200 personas
Según los últimos datos actualizados por el Ministerio del Interior, hasta 6.200 personas han sido evacuadas en la provincia debido a los incendios forestales.
Según han publicado en su cuenta oficial de X, la cifra asciende en total a las 63.152 personas evacuadas por los incendios de la Comunidad de Madrid, Ávila y Toledo. A ellas se suman 27.797 personas confinadas y cerca de 91 personas afectadas.
María Saiz
El Gobierno de Castilla-La Mancha estudia permitir el regreso de algunos evacuados
Una vez confirmado que el frente toledano del fuego de Burgohondo (Ávila) está a apenas 200 metros de quedar perimetrado, el Gobierno de Castilla-La Mancha valora iniciar una desescalada que permita el regreso de parte de la población evacuada en algunos municipios afectados por los incendios.
Emiliano García-Page ha explicado que esta decisión se adoptará "siempre con la prudencia y la cautela de que estamos a expensas de la naturaleza", mientras el operativo mantiene la vigilancia sobre la evolución del fuego.
María Saiz
Nuevo incendio forestal en Navalcán
Un nuevo fuego se ha declarado este lunes en el término municipal de Navalcán. El Plan Infocam ha activado un operativo con medios aéreos y terrestres para contener el avance de las llamas.
Según la información difundida por el dispositivo regional de prevención y extinción de incendios forestales, el fuego se ha detectado durante la mañana de este lunes y desde el primer momento se han movilizado recursos por aire y por tierra para actuar sobre la zona afectada.
- ‘Cómo habitar un cuerpo’: Un documental sobre cómo recuperar la libertad de moverse sin miedo
- Última hora de los incendios en la Comunidad de Madrid: se desata otro fuego en San Martín de Valdeiglesias mientras el de Almorox sigue sin control
- Crece la lista de municipios donde se levanta la evacuación por los incendios: diez de Madrid y cinco de Ávila
- Mapa de incendios activos en Madrid en tiempo real: consulta el estado de los focos activos y zonas desalojadas
- Qué fue de Miguel Ángel Valero, la estrella de 'Verano azul' que cambió la televisión por enseñar ingeniería telemática en la universidad
- La única sala de cine en Madrid donde se puede ver 'La Odisea' con la calidad que concibió Nolan: está en Chamberí
- ¿Hará Morrissey un 'Diana Krall'? Su historial de cancelaciones dispara las dudas sobre su concierto en Madrid
- Mapa en tiempo real de las carreteras cortadas por los incendios en Madrid: consulta aquí los tramos que debes evitar