Detenidos dos hombres por el incendio de Almorox que arrasó mil hectáreas y destruyó 43 viviendas en Madrid

La Guardia Civil ha detenido en el municipio toledano de Almorox a dos hombres de 42 y 51 años de edad como presuntos autores del incendio forestal que se inició el pasado 22 de julio en esta localidad y después se extendió a la Comunidad de Madrid, causando daños a 329 viviendas en la urbanización de El Encinar de Alberche en Villa del Prado, de las cuales 43 resultaron completamente destruidas, además de calcinar un millar de hectáreas de terreno, según datos de la consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid.

Según fuentes policiales, los arrestados se mantenían realizando trabajos de soldadura en una parcela de terreno forestal en la urbanización El Pinar, unas tareas prohibidas en esta época del año en la provincia de Toledo, ya que el Índice de Propagación Potencial de Incendios Forestales (IPPIF) que elabora cada día la Junta de Castilla-La Mancha indicaba que el riesgo de incendio era extremo, delito por el que detenidos han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Torrijos (Toledo).

La presunta imprudencia de estos dos trabajadores ocasionó gravísimas consecuencias en la zona, obligando a evacuar y confinar a miles de personas durante los próximos días. El fuego, provocado por la acción humana, alcanzó varias urbanizaciones de Almorox y penetró posteriormente en la Comunidad de Madrid a través de la localidad vecina de Villa del Prado y que formó parte del gran incendio de la Sierra Oeste de Madrid, ocasionando múltiples daños materiales, humanos y medioambientales de valor aún sin calcular.

La Junta de Castilla-La Mancha se presentará como acusación particular en el juicio

Según ha confirmado la consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, la comunidad se presentará como acusación particular en el procedimiento judicial abierto en este caso “para que todo el peso de la ley caiga sobre los responsables”.

La pena por provocar un incendio forestal puede acarrear una pena de hasta 20 años de prisión. Además, los responsables pueden ser condenados a indemnizar los daños causados, que en grandes incendios pueden ascender a cientos de miles o incluso millones de euros, incluyendo los costes de extinción, los daños ambientales y los perjuicios a particulares y a administraciones.

En casos especialmente graves, cuando hay víctimas mortales o heridos, también pueden imponerse condenas por delitos de homicidio o lesiones, lo que incrementa de forma significativa la pena total. Afortunadamente, los incendios forestales de la Sierra Oeste no registran ninguna víctima mortal.