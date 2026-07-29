Si todavía estás pensando qué estudiar, estos son los grados ofertados y más demandados en Toledo

Uno de los dilemas más importantes en la vida de un estudiante es escoger con acierto en que Grado matricularse. Esta decisión contiene un gran peso en la trayectoria tanto profesional como personal de cualquier persona en los albores de la adultez. Por ello, es crucial hacer una buena valoración de las ofertas, así como de las compatibilidades y habilidades que cada estudiante pueda desempeñar y, una vez cotejadas todas las opciones, matricularse en el Grado universitario más adecuado, siempre que la nota de corte lo permita.

En el Campus de Toledo de la Universidad de Castilla – La Mancha (UCLM), se ubican distintas Facultades donde se imparten muchas de las disciplinas académicas a las que poder optar para dar inicio a los estudios universitarios. La oferta es variada y muy demandada y, por esta razón, es imprescindible conocer que Grados son los más escogidos y que notas de corte exigen.

Las notas de corte más altas

Entre todos, la nota de corte más alta se encuentra en el Doble Grado en Derecho y Estudios Internacionales, con una nota media mínima de 12,30 para el próximo curso 2026/2027. Entre las demás notas de corte publicadas, en segundo lugar está Ingeniería Aeroespacial, en la que se exige un 12,26 para poder cursarla.

A estas le sigue el Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Estudios Internacionales, con una nota de corte mínima de 11,67 para poder entrar en esta disciplina impartida en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales ubicada en San Pedro Mártir. Una nota de corte más alta con respecto al curso pasado.

Más Grados en Toledo

Las carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) que se estudian en Toledo, así como las del sector de la salud, poseen una alta demanda y también requieren una alta puntuación en el campus toledano, como es el caso de Enfermería, que cuenta con una nota de 11,43; Física, con un 11,10; o Fisioterapia, con un 10,91. Por otro lado, los jóvenes que quieran estudiar Bioquímica tendrán que haber obtenido al menos un 10,60.

Por otro lado, el Grado en Fundamentos de Arquitectura, que este curso ocupará el lugar del anterior Grado de Arquitectura en la escuela situada en el edificio de Toletum, sitúa su nota de corte en un 9,76. Por su parte, la puntuación necesaria para estudiar el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte baja un poco con respecto al curso pasado y se sitúa en el 9,61, aumentando la accesibilidad a estos estuidos. Otro de los Grados que han subido es el de Derecho, con un 7,72, mientras que la Ingeniería Eléctrica baja a un 6,88.En cambio, para estudiar Ingeniería Electrónica e Industrial en Toledo se debe tener una puntuación de 9,26.

Grado de Estudios Internacionales, la nota de corte más baja

En cuanto a las formaciones que tienen que ver con la práctica docente, como Educación Infantil y Educación Primaria, cuentan con una nota de corte de 8,53 y 9,13, respectivamente. Asimismo, para acceder al Grado de Administración y Dirección de Empresas hay que tener una puntuación de 7,13. La nota más exigida entre todos los Grados ofertados en el campus de Toledo se encuentra en el Grado de Estudios Internacionales, con un 6,50 de nota de corte.

El campus toledano recibió a 1.500 estudiantes durante el pasado curso 2025/2026, sobrepasando las plazas ofertadas e incorporando 127 plazas para alumnos internacionales. Una ocupación que se prevé que alcance las mismas cotas para el próximo curso.