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INCENDIO FORESTAL
El incendio en Almorox (Toledo), en directo: levantan las restricciones en todos los municipios y el operativo baja a nivel 1
El incendio forestal originado en la localidad toledana de Almorox y que afecta al municipio madrileño de Villa del Prado ha arrasado unas 1.000 hectáreas, 800 de ellas en la Comunidad de Madrid. Después de los trabajos desarrollados durante el fin de semana, el incendio ha descendido al Nivel 1, aunque los equipos de extinción continúan trabajando en la zona para evitar reactivaciones.
La Unidad Militar de Emergencia (UME) considera "estable" la zona del municipio de Almorox afectada por el gran incendio forestal. No obstante, el operativo insiste en que será necesario seguir consolidando ese sector para impedir que el incendio vuelva a ganar intensidad.
Tras los últimos trabajos durante la noche del lunes, este martes el Ministerio del Interior decretó el levantamiento de las restricciones en todos los municipios de Toledo. Asimismo, la situación operativa pasó de Nivel 3 a Nivel 2.
María Saiz
El incendio de Almorox baja a nivel 1
Tras seis días de intensos trabajos de extinción, el incendio de Almorox ha bajado a nivel 1, logrando así que ningún incendio de Castilla-La Mancha se mantenga en nivel 2 de peligrosidad. En total, las llamas han calcinado 270 hectáreas de Toledo.
Según el Servicio de Información de Incendios Forestales (Fidias), el fue detectado el pasado 22 de julio en la urbanización el Pinar, y desde entonces han participado en las labores de extinción un total de 269 personas con 62 medios, seis de ellos aéreos y 56 medios terrestres.
María Saiz
Los vecinos de la Iglesuela del Tiétar y Sartajada vuelven a sus casas
Tras varios días de tensión e incertidumbre, los vecinos de las dos localidades toledanas que aún se encontraban evacuadas a causa de los incendios forestales en la provincia, podrán volver a sus casas.
El Ministerio del Interior ha anunciado la retirada de las restricciones en estos dos municipios y también de las dos urbanizaciones de Almorox evacuadas el fin de semana. Una decisión que viene de la mano de la decretación de la desescalada de la situación operativa del Nivel 3 al Nivel 3.
Además, se levantan todas las restricciones de carreteras salvo: CM-5001 con Ávila y N-403 con Ávila y Madrid.
La provincia de Toledo sale de la emergencia nacional de los incendios
El Ministerio del Interior, acorde con el Gobierno de Castilla-La Mancha, han acordado reducir de Nivel 3 a Nivel 2 los incendios forestales de la provincia de Toledo. Esto supone que la provincia sale de la emergencia nacional, declarada el pasado sábado, para volver a ser competencia del Gobierno autonómico.
María Saiz
Los vecinos de nueve localidades evacuadas de la provincia han sido realojados
El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció durante la noche de ayer lunes el realojo de 9 de las 11 localidades evacuadas en la provincia de Toledo. Estas son las siguientes:
- Almendral de la Cañada
- Buenaventura
- Navamorcuende
- Real de San Vicente
- Hinojosa de San Vicente
- Castillo de Bayuela
- Garciotum
- Nuñogómez
- Pelahustán
Mientras que aún siguen evacuados dos municipios: la Iglesuela del Tiétar y Sartajada, además de las dos urbanizaciones de Almorox: urbanizaciones de parque El Romillo y El Pinar de Almorox.
María Saiz
Extinguido el incendio en Navalcán
A las 22:22 horas del lunes fue extinguido el incendio forestal declarado durante la mañana del lunes en el término municipal de Navalcán.
Según la última actualización del Sistema de Información de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Fidias), participaron 15 medios -4 medios aéreos y 11 medios terrestres- y un total de 75 personas.
El incendio fue detectado a las 12:32 horas tras la llamada de un particular y por el momento, las autoridades siguen sin concretar tanto la superficie afectada como el origen del fuego.
El Ministerio del Interior actualiza la cifra de evacuados en Toledo a 6.200 personas
Según los últimos datos actualizados por el Ministerio del Interior, hasta 6.200 personas han sido evacuadas en la provincia debido a los incendios forestales.
Según han publicado en su cuenta oficial de X, la cifra asciende en total a las 63.152 personas evacuadas por los incendios de la Comunidad de Madrid, Ávila y Toledo. A ellas se suman 27.797 personas confinadas y cerca de 91 personas afectadas.
María Saiz
El Gobierno de Castilla-La Mancha estudia permitir el regreso de algunos evacuados
Una vez confirmado que el frente toledano del fuego de Burgohondo (Ávila) está a apenas 200 metros de quedar perimetrado, el Gobierno de Castilla-La Mancha valora iniciar una desescalada que permita el regreso de parte de la población evacuada en algunos municipios afectados por los incendios.
Emiliano García-Page ha explicado que esta decisión se adoptará "siempre con la prudencia y la cautela de que estamos a expensas de la naturaleza", mientras el operativo mantiene la vigilancia sobre la evolución del fuego.
María Saiz
Nuevo incendio forestal en Navalcán
Un nuevo fuego se ha declarado este lunes en el término municipal de Navalcán. El Plan Infocam ha activado un operativo con medios aéreos y terrestres para contener el avance de las llamas.
Según la información difundida por el dispositivo regional de prevención y extinción de incendios forestales, el fuego se ha detectado durante la mañana de este lunes y desde el primer momento se han movilizado recursos por aire y por tierra para actuar sobre la zona afectada.
María Saiz
El perímetro de los incendios forestales permanece estabilizado en la zona de Castilla-La Mancha
Según informa el Plan Infocam, el perímetro de los incendios forestales de Almorox, Sierra Oeste y Burgohondo permanece estabilizado en la zona de Castilla-La Mancha
El servicio público de prevención y extinción de incendios forestales de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha continúa poniendo sus medios y recursos a disposición del mando integrado para apoyar las labores de extinción.
Mientras que se mantiene la evacuación de once municipios de la provincia toledana, además de las dos urbanizaciones de Almorox.
María Saiz
Estos son los consejos del Ayuntamiento de Toledo para protegerse frente a la evolución de la calidad del aire
La nube de humo de los incendios forestales de Almorox y otras zonas ha provocado alertas por la calidad del aire en Castilla-La Mancha. La exposición al humo de los incendios forestales puede provocar efectos tanto en el sistema respiratorio como en el circulatorio. La intensidad de estos efectos depende de factores como el tiempo de exposición, la concentración de humo en el aire y el estado de salud de cada persona.
Frente a ello, el Ayuntamiento de Toledo ha publicado una serie de recomendaciones a consecuencia de la evolución de la calidad del aire. Entre ellas, recomienda evitar el ejercicio físico al aire libre, reducir la exposición prolongada al aire libre, mantener cerradas puertas y ventanas y tener especial protección en los grupos vulnerables.
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