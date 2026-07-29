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INCENDIO FORESTAL

El incendio en Almorox (Toledo), en directo: levantan las restricciones en todos los municipios y el operativo baja a nivel 1

Desalojo de vecinos entre Almorox (Toledo) y Villa del Prado (Madrid) por la Guardia Civil el pasado día 22.mp4

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María Saiz

María Saiz

Madrid | Toledo

El incendio forestal originado en la localidad toledana de Almorox y que afecta al municipio madrileño de Villa del Prado ha arrasado unas 1.000 hectáreas, 800 de ellas en la Comunidad de Madrid. Después de los trabajos desarrollados durante el fin de semana, el incendio ha descendido al Nivel 1, aunque los equipos de extinción continúan trabajando en la zona para evitar reactivaciones. 

La Unidad Militar de Emergencia (UME) considera "estable" la zona del municipio de Almorox afectada por el gran incendio forestal. No obstante, el operativo insiste en que será necesario seguir consolidando ese sector para impedir que el incendio vuelva a ganar intensidad.

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Tras los últimos trabajos durante la noche del lunes, este martes el Ministerio del Interior decretó el levantamiento de las restricciones en todos los municipios de Toledo. Asimismo, la situación operativa pasó de Nivel 3 a Nivel 2.

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