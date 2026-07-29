SUCESO
Cuatro jóvenes de 19 años heridos, dos de ellos graves, tras salirse de la vía un turismo en Toledo
Dos de los cuatro jóvenes heridos graves en la salida de vía en Toledo han sido trasladados en UVI al hospital de Talavera
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Toledo
Cuatro jóvenes de 19 años de edad han resultado heridos este miércoles, dos de ellos de carácter grave, tras la salida de vía del turismo en el que viajaban en la carretera TO-1280 a la altura de Montesclaros, en la provincia de Toledo.
Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el suceso ha tenido lugar a las 3.07 horas en el kilómetro 20 de la citada vía.
Los dos heridos graves han sido trasladados en una UVI al hospital de Talavera mientras que los dos restantes, heridos de diversa consideración, han sido enviados en una ambulancia de soporte vital básico al mismo centro hospitalario.
En el lugar también han estado presentes efectivos de la Guardia Civil.
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