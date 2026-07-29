Consejos y recomendaciones para regresar con seguridad a una vivienda tras un incendio forestal

Tras autorizar el regreso a las zonas afectadas, los vecinos -en la Comunidad de Madrid, Ávila y en la provincia de Toledo- comienzan a volver a sus viviendas con la esperanza de recuperar la normalidad después de los terribles incendios que están quemando el centro peninsular. Aunque el peligro del fuego ya ha pasado, la ceniza, el humo y los posibles daños en casas e instalaciones obligan a extremar las precauciones durante los primeros días.

Lo más importante es fotografiar cualquier desperfecto antes de reclamarlo al seguro. Es la única manera de poder justificarlo, aunque no todas las pólizas tienen las mismas coberturas.

Antes de entrar, los especialistas recomiendan revisar el estado exterior de la vivienda y comprobar que no existan daños en el tejado, los muros, los árboles cercanos o las instalaciones eléctricas. Si se detectan grietas, desprendimientos o cables caídos, no se debe acceder al inmueble. También es aconsejable fotografiar los desperfectos antes de iniciar las tareas de limpieza para facilitar posteriormente las gestiones con el seguro.

La seguridad debe mantenerse también en el interior. Si se percibe olor a gas, no se deben encender luces ni utilizar llamas: hay que abrir puertas y ventanas, abandonar la vivienda y avisar al 112.

La electricidad no debe reconectarse si la instalación presenta daños o ha estado expuesta al agua. Además, generadores, braseros y barbacoas deben utilizarse siempre al aire libre para evitar el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

Inés Valero

Utilizar mascarilla FFP2

La limpieza de la ceniza requiere medidas de protección. Las autoridades aconsejan utilizar mascarilla FFP2, guantes, ropa de manga larga y gafas, así como evitar las mascarillas de tela. La ceniza debe humedecerse antes de retirarla para impedir que se disperse en el aire.

No se recomienda barrer en seco ni emplear sopladores; en caso de aspirar, es preferible utilizar equipos con filtro HEPA. También se debe mantener a niños y mascotas alejados de las zonas afectadas.

En cuanto al agua y los alimentos, se aconseja consumir agua embotellada hasta que las autoridades confirmen que el suministro es seguro. Los alimentos que hayan estado expuestos al calor, el humo o la ceniza deben desecharse, al igual que las latas hinchadas u oxidadas. Si una nevera ha permanecido sin electricidad durante más de cuatro horas, es recomendable vaciarla.

El humo puede permanecer en el ambiente durante varios días, por lo que se debe ventilar la vivienda cuando la calidad del aire exterior lo permita.

Las personas mayores, los menores, las embarazadas y quienes padecen problemas respiratorios o cardiovasculares deben extremar las precauciones. Ante síntomas como ahogo, tos persistente o dolor en el pecho, se recomienda acudir a un centro sanitario.

Durante los próximos días, las autoridades piden seguir los canales oficiales, ya que la situación puede cambiar. También aconsejan conducir con prudencia ante la posible presencia de ceniza, restos del incendio o semáforos fuera de servicio, y guardar facturas y justificantes de los gastos relacionados con la limpieza y las reparaciones.