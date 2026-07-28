Toledo, en alerta por altas temperaturas: ¿cómo afectará la cuarta ola de calor al incendio de Almorox?

Las altas temperaturas mantendrán este martes 28 de julio en aviso amarillo o naranja a gran parte del país, y también ala provincia de Toledo. Aunque la jornada transcurrirá con una situación de estabilidad generalizada dominada por las altas presiones, con cielos pocos nubosos o despejados -y ausencia de precipitaciones-, complicará la extinción del incendio de Almorox, declarado el pasado 22 de julio y que rápidamente cruzó la forntera hasta la Comunidad de Madrid.

Las fuertes rachas de viento solo se esperan, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en el Estrecho y en Canarias, y en el resto de la Península Ibérica viento flojo con predominio de las componentes este y sur. Sin embargo, son las altas temperaturas, de más de 38 grados, lo que dificultarán las labores de extinción del incendio. El primer punto es que aumenta el riesgo para los bomberos, ya que el calor puede provocar agotamiento por calor, deshidratación o incluso quemaduras.

En segundo lugar, favorece la propagación del fuego. La razón es que el calor seca los materiales y la vegetación cercanos, haciendo que prendan con mayor facilidad. Además, genera corrientes de aire. Asciende y puede crear movimientos que alimentan las llamas y cambian su dirección de forma impredecible. Sin olvidar que el intenso calor puede evaporar parte del agua antes de que llegue al foco del incendio, especialmente en incendios muy intensos. Y disminuye la visibilidad. El calor suele ir acompañado de humo denso y gases calientes, lo que obstaculiza localizar el origen del fuego y trabajar con mayor seguridad.

Incendios en Madrid: consulta los focos activos en tiempo real Amplía el mapa y desplázate hasta la Comunidad de Madrid para comprobar los focos detectados y las capas de información disponibles. Las detecciones del mapa no sustituyen los avisos oficiales. En caso de emergencia, sigue las indicaciones del 112 y Protección Civil. Fuente: IncendiosEspaña.es

Diez incendios activos en la provincia de Toledo

En estos momentos se encuentran activos diez incendios en la provincia de Toledo. En concreto, en los municipios de Mejorada (5), Calera y Chozas (2), Almorox (1), Añover de Tajo (1) y Talavera de la Reina (1).

Entre ellos destacan dos incendios confirmados por el Plan INFOCAM de la Junta de Castilla-La Mancha. El incendio declarado en Almorox permanece activo y ha sido clasificado como Nivel 3. Detectado el 22 de julio de 2026 a las 16:52 horas, ha requerido la movilización de 60 medios y 262 efectivos, lo que pone de manifiesto su elevada magnitud y complejidad.

Por su parte, el incendio registrado en Talavera de la Reina, detectado el 22 de julio de 2026 a las 15:15 horas, se mantiene en Nivel 0 y ha sido catalogado como «desconocido/otra emergencia». En este caso, el dispositivo movilizado ha sido de 3 medios y 9 efectivos, en consonancia con su menor nivel de gravedad.