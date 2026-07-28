OBRAS
El semáforo para peatones del Paseo de la Rosa de Toledo ya tiene fecha: estará operativo en agosto
El Ayuntamiento de Toledo ha instalado semáforos para peatones en un paso de cebra del Paseo de la Rosa, reforzando la seguridad tras dos atropellos recientes
El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha visitado ese lunes en el barrio de Santa Bárbara las obras de instalación de semáforos para peatones en uno de los pasos de cebra del Paseo de la Rosa que estarán en funcionamiento en la primera quincena de agosto.
Durante su visita, el alcalde -acompañado del concejal de Festejos y Juventud, José Vicente García-Toledano”- ha recordado que “estamos ante una zona complicada en la que se produjeron dos atropellos, dos desgraciados atropellos y la verdad que desde el Ayuntamiento dijimos que íbamos a actuar con la máxima rapidez y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance”.
Garantizar la seguridad de los peatones
En concreto, esta obra supone la instalación de cuatro columnas semafóricas con pulsador para el cruce de peatones y lo hemos hecho, ha resaltado Velázquez, “de manera muy urgente y rápida, con la instalación de nuevos semáforos para regular el acceso y garantizar la mayor seguridad tanto para peatones como para vehículos”.
En este sentido, el alcalde ha señalado que “el Ayuntamiento de Toledo seguirá invirtiendo en obras e infraestructuras que permitan evitar los atropellos en la ciudad, como las ya realizadas con la mejora en la iluminación de un total de 60 pasos de peatones y el proyecto de instalación de 142 pasos de peatones inteligentes en toda la ciudad”.
Por último, Carlos Velázquez ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para solicitar “la máxima prudencia tanto a peatones como a conductores, respetar las normas de seguridad vial, la velocidad permitida y, con especial atención a los viandantes, prestar atención al cruzar”.
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