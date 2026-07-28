INCENDIOS FORESTALES
Los incendios dan un respiro a la provincia de Toledo y sale de la emergencia nacional
El Ministerio del Interior baja la alerta por incendios en Toledo a Nivel 2, permitiendo el retorno a sus hogares de los vecinos desalojados
La provincia de Toledo deja atrás la situación de emergencia nacional declarada hace cinco días por la gravedad de los incendios forestales. La evolución favorable de los fuegos ha llevado al Ministerio del Interior, tras ser acordar con el Gobierno de Castilla-La Mancha, a bajar la situación operativa Nivel 3 a Nivel 2 de Protección Civil en el territorio toledano.
Una decisión que devuelve la dirección de la emergencia a la Junta de Castilla-La Mancha y supone un nuevo paso hacia la recuperación de la normalidad tras una de las semanas más complicadas que se recuerdan en materia de incendios forestales.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha firmado la orden por la que cesa la declaración de emergencia de interés nacional en la provincia de Toledo, acordada el pasado 23 de julio. No obstante, esta declaración continúa vigente tanto en la Comunidad de Madrid como en la provincia de Ávila, donde la evolución de los incendios sigue requiriendo la coordinación estatal. Según ha informado el Ministerio del Interior, la gestión de la emergencia en Toledo desciende ahora a la situación operativa 2 del Plan Territorial de Emergencias de Castilla-La Mancha (PLATECAM), por lo que la dirección vuelve a recaer en las autoridades autonómicas.
Todos los toledanos desalojados volverán a sus casas
Entre las consecuencias más destacadas figura el realojo de prácticamente toda la población que permanecía evacuada durante los días más críticos del incendio. Tras anunciar en la noche de ayer lunes el realojo de nueve de las once localidades toledanas evacuadas, a lo largo de esta mañana ha tenido lugar el final de la desescalada con el realojo de las otras dos localidades (La Iglesuela del Tiétar y Sartajada) y las dos urbanizaciones de Almorox afectadas. En total, alrededor de 6.200 toledanos se han visto afectados por estos incendios teniendo que ser evacuados de sus hogares.
Además, también se han levantado todas las restricciones en las carreteras toledanas salvo en la CM-5001 con Ávila y en la N-403 con Ávila y Madrid.
La salida de Toledo de la emergencia nacional no implica, sin embargo, que finalicen los trabajos sobre el terreno. Los servicios de extinción continuarán actuando para asegurar el perímetro, extinguir posibles puntos calientes y evitar reproducciones mientras persistan las altas temperaturas y el riesgo extremo de incendios forestales.
El último balance conocido apuntaba a una evolución claramente favorable del incendio. Según la información facilitada, las llamas habían afectado ya a unas 2.000 hectáreas en la provincia de Toledo y los equipos de emergencia habían conseguido consolidar 30 kilómetros del perímetro de seguridad correspondiente al sector asignado a Castilla-La Mancha, lo que permitió estabilizar la situación y avanzar hacia la desescalada.
El amplio dispositivo desplegado durante estos días ha estado integrado por efectivos del Plan INFOCAM, la Unidad Militar de Emergencias (UME), Guardia Civil, Policía Nacional, Protección Civil, bomberos y numerosos medios aéreos y terrestres procedentes de distintas administraciones.
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