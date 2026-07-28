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INCENDIO FORESTAL

El incendio en Almorox (Toledo), en directo: la UME asegura que la zona está "estable" y el municipio se encuentra fuera de riesgo

Desalojo de vecinos entre Almorox (Toledo) y Villa del Prado (Madrid) por la Guardia Civil el pasado día 22.mp4

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María Saiz

María Saiz

Madrid | Toledo

El incendio forestal originado en la localidad toledana de Almorox y que afecta al municipio madrileño de Villa del Prado ha arrasado unas 1.000 hectáreas, 800 de ellas en la Comunidad de Madrid. Después de los trabajos desarrollados durante el fin de semana, el incendio ha descendido al Nivel 0 del Plan Infocam, aunque los equipos de extinción continúan trabajando en la zona para evitar reactivaciones. 

La Unidad Militar de Emergencia (UME) considera "estable" la zona del municipio de Almorox afectada por el gran incendio forestal. No obstante, el operativo insiste en que será necesario seguir consolidando ese sector para impedir que el incendio vuelva a ganar intensidad.

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Así lo ha explicado el teniente coronel Alfonso Arribas, jefe del Primer Batallón de Intervención en Emergencias de la UME, quien aseguró que el incendio no ha llegado a cruzar el límite entre la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha. "Consideramos que está ahora mismo estable, pero hay que seguir realizando esfuerzos para que no avance y simplemente sea una zona más a vigilar".

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Alba, taxista de Almorox, vivió de cerca los momentos de mayor incertidumbre. "Nos asustamos mucho. El pueblo se llenó de humo y no sabíamos exactamente la gravedad del incendio ni lo avanzado que estaba", cuenta en una conversación telefónica con La CRónica de Toledo, de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

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