El incendio en Almorox (Toledo), en directo: la UME asegura que la zona está "estable" y el municipio se encuentra fuera de riesgo

El incendio forestal originado en la localidad toledana de Almorox y que afecta al municipio madrileño de Villa del Prado ha arrasado unas 1.000 hectáreas, 800 de ellas en la Comunidad de Madrid. Después de los trabajos desarrollados durante el fin de semana, el incendio ha descendido al Nivel 0 del Plan Infocam, aunque los equipos de extinción continúan trabajando en la zona para evitar reactivaciones.

La Unidad Militar de Emergencia (UME) considera "estable" la zona del municipio de Almorox afectada por el gran incendio forestal. No obstante, el operativo insiste en que será necesario seguir consolidando ese sector para impedir que el incendio vuelva a ganar intensidad.

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Así lo ha explicado el teniente coronel Alfonso Arribas, jefe del Primer Batallón de Intervención en Emergencias de la UME, quien aseguró que el incendio no ha llegado a cruzar el límite entre la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha. "Consideramos que está ahora mismo estable, pero hay que seguir realizando esfuerzos para que no avance y simplemente sea una zona más a vigilar".

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Buenaventura

Navamorcuende

Real de San Vicente

Hinojosa de San Vicente

Castillo de Bayuela

Garciotum

Nuñogómez

Pelahustán Mientras que aún siguen evacuados dos municipios: la Iglesuela del Tiétar y Sartajada, además de las dos urbanizaciones de Almorox: urbanizaciones de parque El Romillo y El Pinar de Almorox. Más información

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El Ministerio del Interior actualiza la cifra de evacuados en Toledo a 6.200 personas Según los últimos datos actualizados por el Ministerio del Interior, hasta 6.200 personas han sido evacuadas en la provincia debido a los incendios forestales. Según han publicado en su cuenta oficial de X, la cifra asciende en total a las 63.152 personas evacuadas por los incendios de la Comunidad de Madrid, Ávila y Toledo. A ellas se suman 27.797 personas confinadas y cerca de 91 personas afectadas.

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