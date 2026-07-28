¿Hay que desbrozar las parcelas por ley? Estas son las obligaciones de los propietarios según la ley en España

La oleada de incendios que se están produciendo en distintos territorios de la Península está despertando dudas en relación a las prácticas de desbroce en entornos rurales. En muchos casos, las labores de limpieza en los campos cumplen una función meramente estética. Sin embargo, esta práctica también podría contribuir a la prevención de incendios forestales en muchas zonas, por lo que se ha abierto un debate en torno a este tema: ¿Hay que desbrozar las parcelas rurales por ley? ¿O es responsabilidad de las autoridades medioambientales?

La mayoría de fuegos se producen por causas humanas y en lugares donde se haya vegetación sobrante y seca. En España, la regulación sobre las labores de limpieza de montes y de maleza seca dependen de cada comunidad autónoma y los distintos ayuntamientos, aunque la Ley de Montes (43/2003, de 21 de noviembre) obliga a desbrozar al menos una vez al año las fincas, parcelas o terrenos, antes del 31 de mayo, y mantener 25 metros libres de vegetación alrededor de viviendas e infraestructuras, una obligación que recae directamente sobre los propietarios.

IGAT

El desbroce, una obligación legal

Durante los últimos días, muchos ciudadanos se cuestionan la eficacia de la legislación vigente en relación a la prevención de incendios, sobre todo, las personas afectadas por los mismos. El desbroce es una labor que, en muchos casos, puede prevenir graves incendios, además de controlar plagas y garantizar la seguridad de los espacios naturales y urbanos. Y ahora más que nunca resulta fundamental seguir a rajatabla las normas sobre desbroce. No hacerlo a tiempo puede también acarrear cuantiosas multas, recargos por ejecución subsidiaria o incluso consecuencias penales en caso de daños ambientales.

Más allá de las sanciones, el desbroce cumple una función esencial: reducir el riesgo de incendios. Mantener un terreno limpio no solo protege el medio ambiente, también salva vidas. Por ello, el incumplimiento de las leyes y las responsabilidades como propietarios de fincas, parcelas y terrenos, contribuyen al aumento del riesgo o, en el peor de los casos, a la propagación de las llamas que puedan llegar a calcinar grandes extensiones de terreno. Circulan bulos que sostienen que los trabajos de desbroce en terrenos particulares están prohibidos y que la responsabilidad de llevarlos a cabo recae exclusivamente en las administraciones públicas. Sin embargo, esta afirmación es falsa.

El papel de las administraciones

Las administraciones públicas mantienen una coordinación estrecha entre distintas comunidades con el objetivo de prevenir y combatir los incendios forestales, a través de planes de ordenación y gestión forestal, así como reglamentos específicos de organismos como Protección Civil o el Servicio de Protección a la Naturaleza (SEPRONA).

Además, los distintos ejecutivos regionales tienen el deber de elaborar planes anuales de prevención que impliquen diversas medidas como podas, desramescreación de áreas cortafuegosvías de acceso y puntos de aguas que los propietarios de los montes deben ejecutar obligatoriamente.

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Otra de las principales competencias de las comunidades autónomas es regular todas aquellas actividades que puedan ocasionar fuego, con la potestad absoluta para gestionar las medidas de seguridad preventivas tanto en zonas urbanas como forestales.