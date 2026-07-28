ECLIPSE SOLAR
Castilla-La Mancha reparte gafas gratis para el eclipse solar del 12 de agosto: dónde puedes conseguirlas
Se distribuirán gratuitamente gafas con certificación ISO 12312-2 en dos museos de Cuenca para garantizar la observación segura del fenómeno astronómico
Cuenta atrás para el eclipse total del Sol del 12 de agosto. Un momento único que no se repite en nuestro país desde 1905 y que se desarrollará al atardecer, alrededor de las 19:30 horas y que tendrá una duración máxima de 1 minuto y 50 segundos. Sin embargo, antes de que se acerque esta fecha, los especialistas insisten en la importancia de observar el eclipse con seguridad: deben utilizarse gafas homologadas con certificación ISO 12312-2.
Por ello, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), la Fecyt y el Grupo Social ONCE han firmado un convenio con el objetivo de prevenir los riesgos oculares asociados a la observación de los tres eclipses y el desarrollo conjunto de actuaciones divulgativas, basadas en principios de inclusión, que pongan en valor y refuercen la seguridad durante los mismos.
Tras la rúbrica, se ha presentado el modelo de gafas seguras para contemplar este fenómeno y el cupón que la ONCE dedicará al Trío de Eclipses. "Se repartirán de manera gratuíta casi dos millones de gafas", ha concretado Durán para destacar el objetivo de "evitar accidentes por observación inadecuada" y coincidir con Lacunza en poner en valor la colaboración público privada. "Que la ilusión de participar en este fenómeno no nos lleve a ser imprudentes", ha recalcado.
Cómo conseguir gratis las gafas del eclipse en Castilla-La Mancha
En Castilla-La Mancha se han habilitado dos puntos de distribución, ambos en la provincia de Cuenca: el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha (MCCM) y el Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha (MUPA). Ambos espacios participan en la iniciativa y servirán como lugares de referencia para el público de la comunidad autónoma.
Los oftalmólogos insisten en que oara disfrutar del eclipse con total seguridad, hay que asegurarse de que las gafas de observación estén en buen estado, sin rayaduras, grietas ni otros daños. Se deben poner las gafas antes de dirigir la mirada al sol y mantenerlas puestas en todo momento mientras observes el fenómeno. En el caso de necesitar quitárseas, hay que apartar primero la vista del sol y después retirárselas para evitar cualquier riesgo para tus ojos.
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