Estos son los municipios de Toledo afectados por los incendios: evacuados y zonas bajo vigilancia

Los incendios forestales que desde hace cinco días mantienen en alerta a la provincia de Toledo han obligado a evacuar alrededor de 6.200 vecinos y desplegar uno de los mayores dispositivos de emergencia de los últimos años. Aunque la evolución del fuego es favorable y los equipos de extinción han logrado consolidar buena parte del perímetro en la provincia, once municipios toledanos continúan afectados por las medidas de protección, mientras las autoridades estudian el regreso progresivo de los vecinos a sus viviendas.

El último balance sitúa en unas 2.000 hectáreas la superficie calcinada en territorio toledano -este es previo a conocer el nuevo incendio forestal declarado en el término municipal de Navalcán. Los trabajos desarrollados por la Unidad Militar de Emergencias (UME), el Plan Infocam y el resto de administraciones han permitido consolidar buena parte del frente asignado a Toledo, un avance que abre la puerta a iniciar una desescalada de las evacuaciones durante las próximas horas.

Estos son los once municipios y las dos urbanizaciones de Almorox evacuadas

En estos momentos, los principales municipios afectados pertenecen a la Sierra de San Vicente, donde el avance del incendio obligó a desalojar preventivamente a la población para garantizar su seguridad. Los municipios evacuados son:

La Iglesuela del Tiétar

Sartajada

Almendral de la Cañada

Buenaventura

Navamorcuende

Real de San Vicente

Hinojosa de San Vicente

Castillo de Bayuela

Garciotum

Nuñogómez

Pelahustán

A los que se suma también las urbanizaciones de parque El Romillo y El Pinar de Almorox, ubicados en esta localidad toledana donde se originó el incendio el pasado 22 de julio.

Actualización de municipios evacuados por los incendios forestales / Ministerio del Interior

Pese a ello, el Ayuntamiento de Almorox ha anunciado esta mañana que el municpio "no se encuentra en zona de riesgo". "Después de muchos días y noches de intenso trabajo por parte de los medios de extinción y de emergencia, queremos trasladar un mensaje de tranquilidad a todos nuestros vecinos", seguía en el comunicado.

Aunque la evolución del incendio es positiva, el operativo mantiene una estrecha vigilancia sobre todo el perímetro para evitar reactivaciones provocadas por las altas temperaturas y el viento. Los trabajos se concentran especialmente en el sector toledano del incendio procedente de Ávila, donde la prioridad continúa siendo asegurar completamente el perímetro y eliminar posibles puntos calientes antes de autorizar el regreso definitivo de los vecinos.

El Gobierno de Castilla-La Mancha confía en iniciar la desescalada "en las próximas horas"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado este lunes que la situación ha mejorado considerablemente y ha confirmado que el operativo trabaja ya en una desescalada gradual.

Según explicó tras visitar el Puesto de Mando Avanzado instalado en La Iglesuela del Tiétar, "estamos valorando la vuelta a casa de algunas familias a lo largo de las próximas horas", una decisión que dependerá de la evolución del incendio y de la valoración técnica realizada por la UME y el resto de efectivos desplegados sobre el terreno.

Page destacó además la coordinación existente entre todas las administraciones implicadas en la emergencia y pidió prudencia hasta que el incendio quede completamente estabilizado. El presidente regional insistió en que el objetivo sigue siendo garantizar la seguridad de la población antes de levantar definitivamente las órdenes de evacuación.