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INCENDIO FORESTAL

El incendio en Almorox (Toledo), en directo: la UME asegura que la zona está "estable" y el municipio se encuentra fuera de riesgo

Los vecinos evacuados de Almorox (Toledo) siguen pendientes de la evolución del fuego: "Cuando vimos a la UME nos tranquilizamos"

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Raquel Serrano

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Rafa Sardiña

Juan Luis Martín

María Saiz

Joaquín de la Aleja

Madrid | Toledo

El incendio forestal originado en la localidad toledana de Almorox y que afecta al municipio madrileño de Villa del Prado ha consumido ya 890 hectáreas, 600 de ellas en la Comunidad de Madrid, y  después de que los trabajos desarrollados durante la noche hayan permitido contener el avance del fuego en el norte de Castilla-La Mancha.

La Unidad Militar de Emergencia (UME) considera "estable" la zona del municipio de Almorox afectada por el gran incendio forestal, después de los trabajos desarrollados durante las jornadas del sábado y domingo. No obstante, el operativo insiste en que será necesario seguir consolidando ese sector para impedir que el incendio vuelva a ganar intensidad.

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Así lo ha explicado el teniente coronel Alfonso Arribas, jefe del Primer Batallón de Intervención en Emergencias de la UME, quien aseguró que el incendio no ha llegado a cruzar el límite entre la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha. "Consideramos que está ahora mismo estable, pero hay que seguir realizando esfuerzos para que no avance y simplemente sea una zona más a vigilar".

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Joaquín de la Aleja

Los evacuados por el incendio de Almorox pueden regresar a sus casas, salvo una urbanización

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Así vivieron los vecinos el incendio de Almorox: "La escena tan catastrófica nos ha dejado el miedo en el cuerpo"

Alba, taxista de Almorox, vivió de cerca los momentos de mayor incertidumbre. "Nos asustamos mucho. El pueblo se llenó de humo y no sabíamos exactamente la gravedad del incendio ni lo avanzado que estaba", cuenta en una conversación telefónica con La CRónica de Toledo, de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

[LEE AQUÍ LA NOTICIA COMPLETA]

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Las carreteras que permanecen cortadas por el incendio de Almorox

Por el momento continúan cortadas la M-403 en el cruce con la M-507; la M-507 en ambos sentidos en Villa del Prado, y la M-540 en sentido sur.

Alrededor de 200 personas han pasado la noche en el polideportivo de Villa del Prado, donde continúan siendo atendidas mientras esperan conocer el estado de sus viviendas.

Además, el fuego ha obligado a confinar, de acuerdo a la información facilitada por el Instituto Armado, el Hospital Virgen de la Poveda, el camping Caravan Garden y la residencia de ancianos de San Juan Bautista.

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Así trabajan los drones de la Comunidad de Madrid en el incendio de Almorox (Toledo)

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26 viviendas quemadas en el incendio

El incendio originado este jueves en la localidad toledana de Almorox, que ha obligado a evacuar varias urbanizaciones, ha quemado total o parcialmente al menos 26 viviendas, la mayoría en la Comunidad de Madrid.

Según ha informado a EFE la Guardia Civil, el fuego ha quemado al menos 20 viviendas en Villa del Prado (Madrid), donde hay 225 parcelas afectadas y 20 vehículos quemados. En la provincia de Toledo, donde permanecen 26 personas desalojadas, serían seis las viviendas afectadas y varios vehículos quemados.

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Sara Fernández

Así fue la rápida actuación de la Guardia Civil para desalojar, por el fuego, una urbanización de Villa del Prado en Madrid

La rápida evolución del incendio que se inició en la tarde de ayer en Almorox (Toledo) obligó a la Guardia Civil avisando, de puerta en puerta, a los vecinos de una urbanización en la localidad de Villa del Prado en Madrid.

Así fue la rápida actuación de la Guardia Civil para desalojar, por el fuego, una urbanización de Villa del Prado en Madrid

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Sara Fernández

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Joaquín de la Aleja

Carlos, vecino de El Encinar del Alberche: "Recibimos un mensaje ES-Alert y salimos corriendo al sentir el humo"

Carlos, residente de la urbanización El Encinar del Alberche, en la localidad madrileña de Villa del Prado, vivió con incertidumbre los momentos en los que tuvo que abandonar su vivienda por el avance del incendio forestal. "Estábamos tranquilos en casa cuando comenzamos a sentir el humo. Poco tiempo después, recibimos un mensaje ES-Alert y salimos corriendo de la urbanización hacia el polígono, donde nos comunicaron que no podíamos volver a casa, ya que era una zona de mucho peligro y riesgo de incendio", relata.

[LA CRÓNICA AL COMPLETO]

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Juan Luis Martín

Juan Luis Martín

"Hemos pasado mucho, mucho miedo"

Aurelio, propietario de la Carnicería Aurelio, situada en pleno centro de Almorox, asegura que la preocupación sigue siendo máxima porque el incendio todavía no está controlado. "Lo que nos dicen los servicios de emergencia es que todavía no está controlado. Los que han sido desalojados llevan todo el día en la cafetería del polideportivo y del campo de fútbol haciendo tiempo".

El comerciante relata que quiso colaborar con los afectados desde primera hora de la mañana. "Yo les he llevado cruasanes a las siete de la mañana para que comieran algo. Hemos pasado mucho, mucho miedo", afirma.

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