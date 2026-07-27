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INCENDIO FORESTAL
El incendio en Almorox (Toledo), en directo: la UME asegura que la zona está "estable" y el municipio se encuentra fuera de riesgo
Así vivieron los vecinos el incendio de Almorox: "La escena tan catastrófica nos ha dejado el miedo en el cuerpo"
Las carreteras que permanecen cortadas por el incendio de Almorox
26 viviendas quemadas en el incendio
Así fue la rápida actuación de la Guardia Civil para desalojar, por el fuego, una urbanización de Villa del Prado en Madrid
Carlos, vecino de El Encinar del Alberche: "Recibimos un mensaje ES-Alert y salimos corriendo al sentir el humo"
"Hemos pasado mucho, mucho miedo"
Joaquín de la Aleja
El incendio forestal originado en la localidad toledana de Almorox y que afecta al municipio madrileño de Villa del Prado ha consumido ya 890 hectáreas, 600 de ellas en la Comunidad de Madrid, y después de que los trabajos desarrollados durante la noche hayan permitido contener el avance del fuego en el norte de Castilla-La Mancha.
La Unidad Militar de Emergencia (UME) considera "estable" la zona del municipio de Almorox afectada por el gran incendio forestal, después de los trabajos desarrollados durante las jornadas del sábado y domingo. No obstante, el operativo insiste en que será necesario seguir consolidando ese sector para impedir que el incendio vuelva a ganar intensidad.
Así lo ha explicado el teniente coronel Alfonso Arribas, jefe del Primer Batallón de Intervención en Emergencias de la UME, quien aseguró que el incendio no ha llegado a cruzar el límite entre la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha. "Consideramos que está ahora mismo estable, pero hay que seguir realizando esfuerzos para que no avance y simplemente sea una zona más a vigilar".
María Saiz
Dos urbanizaciones de Almorox continúan evacuadas
Según el último comunicado publicado por el Ministerior del Interior, dos urbanizaciones del municipio continúan evacuadas: El Romillo y El Pinar de Almorox. Estas se suman a los once municipios de la provincia de Toledo evacuados en estos momentos: La Iglesuela del Tiétar, Sartajada, Almendral de la Cañada, Buenaventura, Navamorcuende, Real de San Vicente, Hinojosa de San Vicente, Castillo de Bayuela, Garciotum, Nuñogómez y Pelahustán.
El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ordenó la evacuación de estas dos urbanizaciones el pasado sábado 25 de julio.
Además, permanecen cortadas las carreteras de Cenicientos y la N-403, desde Almorox en dirección a El Pinar.
María Saiz
El Ayuntamiento de Almorox anuncia que el municipio no se encuentra en zona de riesgo
El Ayuntamiento de Almorox ha pedido a sus vecinos a través de sus canales oficiales de comunicación mantener la "calma". Asimismo, ha anunciado que el municipio "no se encuentra en zona de riesgo".
"Después de muchos días y noches de intenso trabajo por aprte de los medios de extinción y de emergencia, queremos trasladar un mensaje de tranquilidad a todos nuestros vecinos. Tras hablar con las autoridades competentes, podemos informar de que, en estos momentos, Almorox no se encuentra en zona de riesgo".
"No obstante, se seguirá protegiendo las urbanizaciones de El Pinar y Romillo, por lo que, de momento, se mantienen las restricciones y las zonas desalojadas".
Joaquín de la Aleja
Así vivieron los vecinos el incendio de Almorox: "La escena tan catastrófica nos ha dejado el miedo en el cuerpo"
Alba, taxista de Almorox, vivió de cerca los momentos de mayor incertidumbre. "Nos asustamos mucho. El pueblo se llenó de humo y no sabíamos exactamente la gravedad del incendio ni lo avanzado que estaba", cuenta en una conversación telefónica con La CRónica de Toledo, de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.
Otro incendio en Villa del Prado obliga a confinar a la población cercana y corta dos carreteras
Otro incendio forestal --independiente del originado en Almorox (Toledo) ayer-- se ha declarado este jueves en el municipio madrileño de Villa del Prado, lo que ha obligado a activar el sistema de avisos ES-Alert para pedir a la población próxima a la zona afectada que permanezca confinada en sus viviendas hasta nuevo aviso, ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.
La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) ha solicitado a los vecinos mantener puertas y ventanas cerradas y evitar salir al exterior mientras continúan las labores de extinción del fuego.
En el operativo trabajan un total de 18 dotaciones integradas por efectivos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, Bomberos Forestales, Agentes Forestales y la Unidad Militar de Emergencias (UME), con el objetivo de controlar el avance de las llamas.
Como consecuencia del incendio, permanecen cortadas al tráfico la carretera M-507 en sentido Navalcarnero y la N-403 en dirección Toledo, en el cruce entre ambas vías.
Este incendio es independiente del fuego declarado en Almorox (Toledo), que también afectó a zonas próximas a la Comunidad de Madrid.
Ayuso promete ayudas a los afectados por el incendio de Almorox tras evaluar los daños
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este jueves que el Gobierno regional apoyará a los vecinos afectados por el incendio forestal originado en Almorox (Toledo), una vez concluya la evaluación de los daños ocasionados por el fuego en viviendas y parcelas.
Así lo ha manifestado desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) instalado en Cenicientos, donde ha trasladado el apoyo del Ejecutivo autonómico a las personas que han perdido sus propiedades o permanecen temporalmente fuera de sus casas a causa del incendio.
De las más de 850 hectáreas quemadas, "aproximadamente 600 han entrado en la Comunidad de Madrid, la mayoría de ellas en Villa del Prado y Aldea del Fresno", ha dicho la presidenta.
Ayuso ha señalado que la prioridad en estos momentos es determinar cuántas viviendas y terrenos han resultado afectados, ya que, según ha explicado, todavía se está inspeccionando el estado de los inmuebles para conocer el alcance real de los daños.
"Entiendo que son solamente zonas de campo que no revisten gravedad, como es perder una casa, pero sobre ello también han estado trabajando los efectivos de los bomberos de la Comunidad de Madrid", ha añadido.
Las carreteras que permanecen cortadas por el incendio de Almorox
Por el momento continúan cortadas la M-403 en el cruce con la M-507; la M-507 en ambos sentidos en Villa del Prado, y la M-540 en sentido sur.
Alrededor de 200 personas han pasado la noche en el polideportivo de Villa del Prado, donde continúan siendo atendidas mientras esperan conocer el estado de sus viviendas.
Además, el fuego ha obligado a confinar, de acuerdo a la información facilitada por el Instituto Armado, el Hospital Virgen de la Poveda, el camping Caravan Garden y la residencia de ancianos de San Juan Bautista.
26 viviendas quemadas en el incendio
El incendio originado este jueves en la localidad toledana de Almorox, que ha obligado a evacuar varias urbanizaciones, ha quemado total o parcialmente al menos 26 viviendas, la mayoría en la Comunidad de Madrid.
Según ha informado a EFE la Guardia Civil, el fuego ha quemado al menos 20 viviendas en Villa del Prado (Madrid), donde hay 225 parcelas afectadas y 20 vehículos quemados. En la provincia de Toledo, donde permanecen 26 personas desalojadas, serían seis las viviendas afectadas y varios vehículos quemados.
Sara Fernández
Así fue la rápida actuación de la Guardia Civil para desalojar, por el fuego, una urbanización de Villa del Prado en Madrid
La rápida evolución del incendio que se inició en la tarde de ayer en Almorox (Toledo) obligó a la Guardia Civil avisando, de puerta en puerta, a los vecinos de una urbanización en la localidad de Villa del Prado en Madrid.
Joaquín de la Aleja
Carlos, vecino de El Encinar del Alberche: "Recibimos un mensaje ES-Alert y salimos corriendo al sentir el humo"
Carlos, residente de la urbanización El Encinar del Alberche, en la localidad madrileña de Villa del Prado, vivió con incertidumbre los momentos en los que tuvo que abandonar su vivienda por el avance del incendio forestal. "Estábamos tranquilos en casa cuando comenzamos a sentir el humo. Poco tiempo después, recibimos un mensaje ES-Alert y salimos corriendo de la urbanización hacia el polígono, donde nos comunicaron que no podíamos volver a casa, ya que era una zona de mucho peligro y riesgo de incendio", relata.
Juan Luis Martín
"Hemos pasado mucho, mucho miedo"
Aurelio, propietario de la Carnicería Aurelio, situada en pleno centro de Almorox, asegura que la preocupación sigue siendo máxima porque el incendio todavía no está controlado. "Lo que nos dicen los servicios de emergencia es que todavía no está controlado. Los que han sido desalojados llevan todo el día en la cafetería del polideportivo y del campo de fútbol haciendo tiempo".
El comerciante relata que quiso colaborar con los afectados desde primera hora de la mañana. "Yo les he llevado cruasanes a las siete de la mañana para que comieran algo. Hemos pasado mucho, mucho miedo", afirma.
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